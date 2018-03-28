Mark Zuckerberg Kongreye İfade Verecek

Yaşanan Cambridge Analytica skandalının ardından, Facebook’un kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi tarafından yapılan ifade verme çağrısını kabul etti.

Cambridge Analytica Skandalı başlığıyla sizlerle paylaştığımız yazımızda görebileceğiniz gibi Facebook’un kullanıcı verilerini dikkatsizce sattığı ortaya çıkmıştı. Bir profesöre 50 milyon ABD vatandaşının tüm kritik bilgilerini satan sosyal medya devi, sonrasında bu bilgilerle Donald Trump yararına seçim kampanyası düzenlenmesinin önünü açmıştı. Yaşananların ortaya çıkmasının ardından Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan birçok kişi Facebook’a tavır alırken, devlet kurumları da olayı araştırmak için harekete geçmişlerdi.

Yaşananların ardından gazetelerde yayınladığı tam sayfa özür metniyle affını dileyen Mark Zuckerberg, meclisler tarafından gönderilen ifade çağrılarından kaçamamıştı. İlk olarak İngiltere meclisinin ifadeye çağırdığı Mark Zuckerberg, bu çağrıyı reddettiğini duyurmuş ve üst düzey bir yetkiliyi İngiltere meclisine göndereceğini belirtmişti. Ardından Avrupa Birliği Parlamentosu tarafından gönderilen çağrıya da benzer bir cevap veren iş adamı, ABD’den gelen teklifi kabul etmek durumunda kaldı.

Henüz belli olmayan bir tarihte Amerikalı senatörlerin karşısına çıkacak olan Mark Zuckerberg, kişisel verilerin korunması ve kritik kullanıcı bilgilerinin yurt dışına satılması gibi konularda sorulan sorulara cevap vermek durumunda kalacak.