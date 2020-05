Facebook Kurucusundan Twitter'a Ağır Eleştiri

Twitter, Donald Trump'ın attığı bir tweet'i yanıltıcı içerik olarak tanımlamıştı ve ortalık bir anda gerilmişti. Konu ile ilgili Facebook Kurucusu Mark Zuckerberg, Twitter'ı eleştirdi.

Mark Zuckerberg yaptığı açıklamada "Ben sadece Facebook’un, insanların çevrimiçi söylediği her şey konusunda gerçeğin yargıcı olmaması gerektiğine güçlü bir şekilde inanıyorum. Genel olarak, özel şirketler muhtemelen olmamalı, özellikle bu platform şirketler, bunu yapacak pozisyonda olmamalı" dedi.

Twitter CEO'sundan Mark Zuckerberg'e yanıt geldi. Twitter CEO'su Jack Dorsey yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu bizi gerçeğin yargıcı yapmaz. Amacımız çelişen ifadelerin noktalarını birleştirmek ve ihtilaflı bilgileri göstermek, böylece insanlar kendileri bir yargıya varabilir. Bizim daha şeffaf olmamız kritik çünkü insanlar eylemlerimizin nedenini açıkça görebiliyor."

