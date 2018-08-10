Marvel Future Fight Oyununa Deadpool da Katıldı

Netmarble tarafından mobil cihazlar için geliştirilen aksiyon RPG oyunu Marvel Future Fight’a yeni bir güncelleme geldi. Güncellemeyle birlikte X-Force karakterleri Deadpool, Psylocke, Domino, Fantomex, Stryfe ve bunların çeşitli kostümleriyle içerikleri oyuna eklendi.

Deadpool’un oyuna katılımını sağlayan yeni güncelleme, 8 Ağustos itibarıyla Android ve iOS platformuna sunuldu. Ayrıca güncelleme ile oyuna iki yeni X-Force kostümü de getirildi.

Güncelleme, oyuna X-Force ve Deadpool temalı bir Epik Görev de getirdi. Bu görevde, oyuncular göreve başladıklarında Deadpool karakterini elde ediyorlar ve görevde ilerledikçe Deadpool’u daha da güçlendirebiliyorlar.

Oyuncular yeni güncellemede, Deadpool için yeni yeteneklere ve Kategori-3 güçlendirmelere de sahip olabiliyorlar. Ayrıca Marvel Stüdyoları’nın 10. Yıldönümü şerefine güncellemeye çeşitli etkinlikler de eklendi. Etkinlikler kapsamında 6 adet 6-Yıldız karaktere ve Giriş Yapma Takvimi'nden Kategori-2 Yükseltme Biletleri’ne sahip olabilen oyuncular, aynı zamanda etkinlik görevi nişanlarını takas ederek Deadool'u geliştirmek için eşyalar alabilecekler.

Dünyanın farklı bölgelerinden 86 milyon oyuncusu bulunan ve kısa süre önce 3. yılını kutlayan Marvel Future Fight, şu anda Google Play Store ve App Store üzerinden indirilebiliyor.