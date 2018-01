Marvel'ın Ant-Man ve The Wasp Filminden İlk Fragman Geldi!

Disney, 2018'in üçüncü ve sonuncu filmi olacak olan Ant-Man and The Wasp'ın ilk fragmanını yayınladı.

Paul Rudd, Avengeline Lilly ve Michael Douglas'ın rollerine devam ettiği Ant-Man and The Wasp filmine birçok büyük isim daha katılmış. Michael Pfeiffer, Laurence Fishburne ve Walton Goggins gibi büyük isimler Ant-Man and The Wasp'ın kadrosunda yer alıyor.

Paul Rudd'un canlandırdığı Ant-Man filmi hayranlar tarafında çok beğenilmişti. İlk Ant-Man filmi Imdb üzerinde 10 üzerinden 7.3 gibi büyük bir puan almıştı. Ant-Man karakterini son olarak Captain America: Civil War filminde Captain America'nın safında görmüştük. Ant-Man and The Wasp filminde ise Evangeline Lilly'nin canlandırdığı Hope van Dyne, The Wasp kostümünü giyip Ant-Man ile beraber sahneye çıkıyor.

Ant-Man and The Wasp filmi 6 Temmuz 2018'de vizyona girecek.