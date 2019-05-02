Marvel’ın Yeni Dizileri Ghost Rider ve Helstrom Olacak

Avengers: Endgame ile 11 yıllık Marvel Sinematik Evreni’nin ilk dönemini kapatan Marvel Studios, dizi projelerine ağırlık vermeye başladı. Stüdyonun sıradaki dizileri, Ghost Rider ve Helstrom olacak.

Hatırlayanlar olacaktır; Disney’in kendi dijital yayın platformunu kurması sebebiyle Netflix’teki tüm Marvel dizileri iptal edilmişti. Fişi çekilen serilerin Disney +'ta devam edip etmeyeceği henüz belli değil; ancak şirketin üzerine çalıştığı pek çok proje bulunuyor.

Falcon, Winter Soldier, Hawkeye, Scarlet Witch, Vision ve Loki gibi sevilen pek çok Marvel karakteri, solo dizileriyle karşımıza çıkacaklar. Bununla birlikte stüdyonun, bir diğer akış platformu Hulu için geliştirdiği dizi projeleri de bulunuyor. Bunların başında Ghost Rider ve Helstrom geliyor.

Eminim çoğunuz Ghost Rider (Johnny Blaze) karakterini başrolünde Nicolas Cage’in olduğu aynı adlı filmden tanıyor olsa gerek. İlk olarak 2007 yılında vizyona giren Ghost Rider, gişedeki başarısından sonra 2011 yılındaki devam filmiyle karşımıza çıkmıştı; ancak serinin ikinci halkası tam bir hayal kırıklığı olmuştu.

Ghost Rider ve Helstrom

Fakat Marvel’ın Ghost Rider dizisi, farklı bir hikaye ve karakteri merkezine alacak. Bu sefer Ghost Rider, Johnny Blaze karakteri yerine ilk olarak Agents of Shield’ta ortaya çıkan Robbie Reyes olacak. Marvel Comics tarafından yayınlanan çizgi romanlarda görünen bir anti süper kahraman olan Robbie Reyes, Johnny Blaze, Danny Ketch ve Alejandra Jones'tan sonra Ghost Rider adını kullanan beşinci Marvel karakteri olarak biliniyor.

Gabriel Luna, Agents of Shield’taki Robbie Reyes rolünü Ghost Rider dizisinde de sürdürecek.

Hulu’da boy gösterecek bir diğer Marvel dizi Helstorm ise "Şeytan'ın Oğlu" olarak da bilinen Marvel çizgi roman karakteri Daimon Hellstrom ile benzerlikler taşıyor. ilk olarak Ghost Rider çizgi romanlarında görünen karakter, şeytani yetenekleri sayesinde cehenneme gidip gelebiliyor. Çizgi romanlarda Satana adında bir kız kardeşi var. Bu yüzden muhtemelen Hulu serisinde kız kardeşi Ana Helstrom olacak. Söz konusu dizinin çizgi romanlarla ne kadar benzerlik taşıyacağını ise zaman gösterecek.

Öte yandan Helstrom kardeşler ve Ghost Rider çizgi romanlarda aynı anlatı dünyasında yaşıyorlar. Bu nedenle iki seri arasında geçiş olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Her iki Marvel dizisi için işaret edilen tarih ise 2020.