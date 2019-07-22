Marvel, Mahershala Ali ile Blade Karakterine Yeniden Hayat Veriyor!

Marvel Studios’un, geride bıraktığımız gün San Diego Comic-Con'da yaptığı bomba duyurulardan biri de, True Detective, House of Cards ve Luke Cage gibi yapımlardan tanıdığımız Mahershala Ali'nin ‘Blade’ olarak karşımıza çıkacağı oldu!

Marvel’ın ilk süper kahramanlarından biri olan Blade, beyaz perdede ABD’li aktör Wesley Snipes ile vücut bulmuştu. İlk kez 1998 yılında izleyicilerle buluşan seri, 2002 ve 2004 yıllarında gelen iki devam filmiyle geniş bir hayran kitlesi yaratmıştı.

Karaktere ilişkin fikri mülkiyet haklarını 2013 yılında geri alan Marvel Studios, bunun yanı sıra Ghost Rider ve Punisher’ı da yeniden bünyesine katmıştı. Hem Ghost Rider’a hem de Punisher’a ikişer film çeken stüdyo, buna rağmen Blade remake’ini bir türlü hayata geçirmemişti.

Tam 16 yılın ardından yeni bir Blade projesi geliştirmeye hazırlanan Marvel, ikonik karaktere Mahershala Ali'nin hayat vereceğini açıkladı. Son dönemin en başarılı aktörlerinden birisi olan Ali, Moonlight (2016) ve Green Book (2018) filmlerindeki performansıyla En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar’ına layık görülmüştü. Aynı zamanda True Detective ve House of Cards gibi yüksek profilli dizilerde de oynayan 45 yaşındaki Amerikalı oyuncu, Blade ile Marvel Sinematik Evreni’ne (MCU) ilk adımını atacak.

Marvel, Blade projesine dair çok fazla detay vermedi. Bu nedenle Blade’in ne zaman ve nasıl bir formda karşımıza çıkacağını henüz bilmiyoruz. Bu noktada Disney’in yakın zaman önce tanıttığı dijital yayın platformu Disney +, söz konusu projenin yegane adresi olabilir. Çok yakında yeni Blade'e dair daha fazla detayın gün yüzüne çıkmasını bekliyoruz. O zamana kadar bizi takip etmeye devam edin!