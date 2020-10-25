Crystal Dynamics ile Eidos-Montreal tarafından geliştirilen Marvel’s Avengers satış miktarı açıklandı. 14 Ağustos tarihinde satışa sunulan video oyunu satış miktarı ile dudak uçuklatıyor. SuperData tarafından açıklanan satış miktarı ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Marvel’s Avengers Satış Miktarı Dudak Uçuklatıyor

Milyonlarca oyuncu tarafından merakla beklenen Marvel’s Avengers için yaklaşık iki ay önce beta süreci başlamıştı. Beta sürecine ilk olarak video oyununu ön sipariş veren oyuncular katılma hakkına sahip olmuştu. Daha sonra ise tüm oyuncular beta sürecine katılabilmişti. Oyunun betasına oyuncular yoğun ilgi göstermişti. Betayı 6 milyondan fazla oyuncu oynamıştı ve oyuncular oyunun betasında yaklaşık 27 milyon saat harcamıştı.

14 Ağustos 2020 tarihinde çıkışını gerçekleştiren Marvel’s Avengers satış miktarı açıklandı. SuperData tarafından açıklanan verilere göre oyun ilk ayında dijital mağaza üzerinden 2,2 milyon orijinal kopya satmayı başardı. Açıklanan satış miktarı, Marvel’s Spider-Man’in ilk ayki satış miktarı ile neredeyse aynı. Elbette, Imsomniac Games tarafından geliştirilen Marvel’s Spider-Man yalnızca PlayStation 4 platformuna çıkmıştı. Marvel’s Avengers ise PlayStation 4, Xbox One ve PC platformlarına çıkışını gerçekleştirmişti.

SuperData tarafından paylaşılan rapora göre Marvel’s Avengers, yayıncı firma Square Enix’in en büyük çıkış yapan ikinci oyunu olmayı başardı. Square Enix şirketinin bu zamana kadar ilk ayında en yüksek satış miktarına ulaşan oyun Final Fantasy VII Remake isimli oyun olmuştu. Aktif oyuncu sayısı, özellikle son birkaç hafta içerisinde ciddi oranda azalmış olsa da açıklanan satış miktarı oyunun oldukça büyük bir potansiyele sahip olduğunu gözler önüne seriyor.

SuperData, Marvel’s Avengers’ın yanı sıra NBA 2K21, Tony Hawk'tan Pro Skater 1 + 2, Super Mario 3D All-Stars, Crusader Kings III oyunlarının satış miktarını da açıkladı. Açıklanan bilgilere göre Visual Concepts tarafından geliştirilen popüler basketbol oyunu NBA 2K21, 1,9 milyon adet sattı. Bu miktarın NBA 2K20’den yüzde 19 daha fazla olduğunu belirtelim. Tony Hawk'tan Pro Skater 1 + 2, 2,8 milyon dijital kopya satmayı başardı.

Super Mario 3D All-Stars ise 1,8 milyon dijital kopya sattı. Paradox Development Studio tarafından geliştirilen Crusader Kings III ise 1,1 milyon adet dijital kopya satmayı başardı. Açıklanan bilgilere göre Crusader Kings III, SEGA’nın Total War: Three Kingdoms oyunu ve 2K'nın Sid Meier's Civilization VI oyununun ilk ayından çok daha fazla sattı ancak bu iki oyundan daha düşük fiyat etiketi ile satışa sunulduğu için daha az gelir elde etti.

SuperData tarafından açıklanan Marvel's Avengers satış miktarı hakkında ne düşünüyorsunuz? Crystal Dynamics ile Eidos-Montreal tarafından geliştirilen video oyunu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.