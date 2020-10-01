Marvel's Spider-Man Remastered Videoları geldi

Eğer Marvel’s Spider-Man Remastered PlayStation 5 üzerinde nasıl görünecek merak ediyorsanız, detaylar haberimizde. Sony Interactive Entertainment ve Insomniac Games, Marvel’s Spider-Man Remastered detayları ve oynanış videoları ile güzel bir sürpriz yaptılar.

Orijinal oyunun yenilenmiş versiyonundan ikinci PlayStation 5 sunumu sırasında haberdar olmuştuk. Yalnızca Marvel’s Spider-Man Ultimate Edition satın alanların erişim sağlayabilecekleri bu versiyon, ana oyuna ve bütün indirilebilir içeriklerine ek olarak daha gelişmiş bir görsellik ile karşımıza çıkacak. Yakın bir zaman önce Marvel’s Spider-Man Remastered hakkında yeni bir açıklama yapan Sony Interactive Entertainment ve Insomniac Games, yepyeni detaylar sundular.

Marvel’s Spider-Man Remastered Detayları Heyecan Verici

Söylene göre, geliştirici ekip yeni nesil PlayStation 5 konsolunun avantajlarından tam anlamıyla istifade edebilmek için New York şehrini oldukça zorlu bir süreçten geçerek tamamıyla geliştirmeye gitmişler. Bu sonucunda da geliştirilmiş karakter ve çevre modellemelerinin yanı sıra, yeni gökyüzü ve hava durumu, sokaklarda daha fazla araç ve insan görebilecek olmamız mümkün hale getirilmiş.

Bunların dışında, PlayStation 5 konsolunda SSD kullanılması sayesinde yükleme süreleri önemli ölçüde kısalmışken, üç boyutlu ses, DualSense kontrol kolunun dokunsal geri bildirimi ve uyumsal tetikleyicileri ve Performans modunda 60 FPS akıcılığında oynanabilmesi gibi ek yenilikler de hayata geçirilebilmiş.

Oyunda görebileceğimiz kayda değer bir diğer büyük gelişme ise Peter Parker karakterinin modellemesinin bütünüyle değiştirilmiş olması. Her ne kadar John Bubniak ile çalışmaktan büyük keyif almış olsalar da, Parker ile daha fazla benzerliğin mümkün kılına bilmesi için aktör Ben Jordan’ın yüzünün kullanılmasına karar verilmiş.

Peki tüm bu detaylardan sonra karşımıza gelecek olan Marvel’s Spider-Man Remastered versiyonunu görmek isterseniz, aşağıdaki videolara göz atabilirsiniz. Keyifli seyirler dileriz!