Massive Attack, Karbon Ayak İzine Destek Veriyor

Massive Attack, karbon ayak izini azaltmak için Avrupa turunu trenle gerçekleştireceğini duyurdu.

2019 yılı Kasım ve Aralık aylarında, iklim değişikliği ve müzik endüstrisinin çevre üzerindeki etkileri üzerine araştırmalara katılan grup, şimdi de karbon ayak izinin azaltılması için çağrıya destek veriyor.

Massive Attack, Manchester Üniversitesi'nin Tyndall İklim Değişikliği Araştırma Merkezi ile karbon ayak izi konusunda büyük bir araştırmaya katkı sağlamak için iş birliği içerisinde.

Grubun üyelerinden olan, 3D olarak da bilinen Robert Del Naja, “Zamanında hepimiz yüksek karbon oranı olan bir hayat tarzını yaşadık. Ancak şimdi duyarlı olma ve çevre için gerekeni yapma zamanı. Durum kişisel farkındalığı da geçmiş vaziyette. İhtiyaç duyulan sistematik değişiklik için ısrarcı olmalıyız.” diyor.

Twitter üzerinden, Liverpool konseyinin konser alanına yakın olan otopark yerlerini kapatacakları, böylelikle konsere gelen kişileri toplu taşıma kullanımına yönlendirmeyi hedefledikleri duyuruldu.

Robert Del Naja from @MassiveAttackUK says the band will tour Europe by train next year, and Liverpool council will close car parks for the day for their super low carbon gig to encourage fans to use public transport #r4Today https://t.co/xpwSzV7gwK