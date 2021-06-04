Mayıs 2021 En Çok İndirilen Uygulamalar Açıklandı

Mayıs 2021 en çok indirilen uygulamalar açıklandı. Sensor Tower'ın yayımlamış olduğu yeni raporla 2021 yılının mayıs ayında dünya genelinde en fazla indirme sayısına ulaşan uygulamalar açıklığa kavuştu. Peki, geçtiğimiz ay en çok hangi uygulamalar indirildi?

Mayıs 2021 En Çok İndirilen Uygulamalar Listesi

Sensor Tower, yayımladığı rapor ile birlikte 2021 yılının mayıs ayında en çok indirilen uygulamalarını duyurdu. Yayımlanan rapora göre dünya genelinde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan sosyal medya platformu TikTok mayıs ayında da büyük bir başarının altına imza attı.

Popüler sosyal medya hizmeti, 80 milyondan fazla indirme ile en fazla indirilen uygulama oldu. TikTok, toplam indirme sayısının %16'sını Brezilya'dan %12'sini ise Çin'den elde etti. Dünya genelinde çok büyük bir popülerliğe sahip olan uygulama, geçtiğimiz ay da ilk sırada yer almayı başarmıştı.

Facebook, 53 milyonu aşkın indirme ile Mayıs 2021'de en çok indirilen uygulama oldu. Popüler sosyal ağ, toplam indirme sayısının yüzde 27'sini Hindistan'dan yüzde 7'sini ise Amerika Birleşik Devletleri'nden elde etti.

Paylaşılan listenin üçüncü sırasında görüntü tabanlı sosyal medya hizmeti Instagram yer alırken dördüncü sırasında ise WhatsApp yer aldı. Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, geçtiğimiz aylarda gizlilik sözleşmesi nedeni ile sık sık gündeme gelmişti.

Beşinci sırada Facebook'un anlık mesajlaşma hizmeti Messenger yer alırken altıncı sırada ise Zoom konumlandı. Video konferans uygulaması Zoom'un kullanım oranı özellikle yeni tip koronavirüs salgını sürecinde çok ciddi oranda arttı. Listenin yedinci sırasında Snapchat yer alırken sekizinci sırasında ise CapCut bulunuyor.

Mayıs 2021 App Store’da En Fazla İndirilen Uygulamalar

TikTok YouTube Instagram CapCut WhatsApp Messenger Facebook Zoom Messenger Google Maps Gmail

Mayıs 2021 Play Store'da En Fazla İndirilen Uygulamalar