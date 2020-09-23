MEB Açıkladı: EBA Siber Saldırı Yüzünden Çöktü

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle eğitim ve öğretime ara verilmemesi için geçen senenin ikinci döneminde olduğu gibi eğitimin bu sene de uzaktan eğitim sistemi ile devam edilmesine karar verilmişti ama 22 Eylül 2020 yani dün Eğitim Bilişim Ağı (EBA) çökmüştü ve bu durum da öğrencilerin eğitiminin aksamasına neden olmuştu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre EBA siber saldırı yüzünden çöktü. İşte konu ile ilgili tüm ayrıntılar!

EBA Siber Saldırı Yüzünden mi Çöktü?

22 Eylül'de Eğitim Bilişim Ağı'na giriş yapmaya çalışan çok sayıda öğrenci ve öğretmen bir hata mesajı ile karşılaşmıştı. Hata mesajında, "Şu an yüz binlerce öğretmen ve öğrenci EBA'da. Yoğunluk yüzünden sorun yaşamış olabilirsin. Bu süreçte EBA TV kanallarımız yayında. Yayın akışı için buradan bilgi alabilirsin. İstersen hazırladığımız Eğitim Takvimi'nden günün önerilerine de bakabilirsin. En kısa sürede görüşmek üzere" ifadeleri yer almıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile beraber Eğitim Bilişim Ağı'nın neden erişime kapandığı ve hizmet veremez hale geldiği belli oldu. Yapılan açıklamada, "22 Eylül 2020 Salı günü sabah saatlerinde EBA Platformuna ve EBA Canlı Ders uygulamasına erişimde yaşanan teknik sorunla ilgili kamuoyunun bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Eş zamanlı kullanıcı yoğunluğuna bağlı olarak 08.30 – 12.00 saatleri arasında aralıklı olarak bazı kullanıcılar tarafından karşılaşılan erişim sorunları, vakit kaybetmeksizin yapılan iyileştirmelerle hızla çözüme ulaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

"Söz konusu uygulamanın ilk günü olması sebebiyle eş zamanlı kullanıcı yoğunluğu oluşmuştur. Eş zamanlı kullanım kaynaklı ortaya çıkan durumla ilgili tespitler anlık olarak yapılmış ve aynı gün iyileştirmeler devreye alınmıştır. Bu kapsamda öğrencinin, dersin başlamasından 30 dakika öncesine kadar kolaylıkla sisteme erişerek doğrudan canlı dersine katılabilmesini sağlayacak 'Hızlı geçiş' özelliği iyileştirilmiştir" ifadelerini kullanan Milli Eğitim Bakanlığı açıklamasına şu şekilde devam etti: