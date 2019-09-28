MEB İlk Milli Üstün Zeka Testini Geliştirdi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen üstün zeka sınavı bu sefer yerli uzmanlarca hazırlandı. Türkiye’nin ilk ve tek milli zeka testi, yurt genelinde Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM)'e gönderildi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Anadolu Üniversitesinden Prof.Dr. Uğur Sak'ın iş birliğiyle geliştirilen ilk yerli üstün zeka testi Anadolu Sak Zeka Ölçeği (ASAK) uygulanmaya başlandı. Toplumsal yapı ve zeka haritası dikkate alınarak hazırlanan yeni üstün zeka testi sonucunda ülke genelinde 800 bin öğrenci belirlenecek.

Matematik, fen bilimleri ve sosyal bilgiler gibi temel konuların haricinde öğrencilerin işlem pratiğini, paragraf yorumlamasını, resim ve metin bağdaştırmayı da sorgulayan ASAK testi, üstün zekalıları ayırmada yardımcı oluyor.

6-10 yaş grubu ve ilkokul 1,2,3 ve 4'üncü sınıf öğrencilerine uygulanan testlerle belirlenen üstün zekalı öğrenciler BİLSEM'de ayrı bir eğitimden geçiriliyor. İki aşamalı olarak gerçekleşen yeni ASAK sınavında ilk olarak teorik bilgiler soruluyorken ikinci sınava kalabilen öğrencilere yorum kabiliyetine dayalı sorular yönlendiriliyor.

Ayrıca bazı ailelerin çocuklarını BİLSEM'e göndermediği veya sınava katılmasını istemediği öğrenildi. Bu konuya ilişkin çalışma başlatan MEB, aynı zamanda öğrenciler üzerinde karışıklığa yol açan eğitimcilere de soruşturma başlatarak ceza verilmesini istiyor. Yeni ASAK testiyle öğrencilerin nasıl seçileceğini bu yıl göreceğiz.