MediaTek Dimensity 800U İşlemci Duyuruldu, İşte Özellikleri

5G, 2020 ilk yarısında çıkış yapan amiral gemisi seviyesi akıllı telefonlar için bir standart hale geldi. Şimdi, orta sınıf akıllı telefonlar yakında 5G gücünü alacak gibi görünüyor. MediaTek, Dimensity serisine orta sınıf bir 5G işlemci ekledi. Orta segment telefonlara yönelik MediaTek Dimensity 800U, 5g ağını üst düzey performansla sunuyor. MediaTek’in en yeni işlemcisi Dimensity 800U’nun özellikleri haberimizde.

MediaTek Dimensity 800U İşlemci Özellikleri

MediaTek Dimensity 800U, TSMC’nin 7nm FinFET üretim sürecinden geçen, enerji açısından verimli sekiz çekirdekli bir işlemci. 2.4GHz’a kadar saat hızına sahip iki adet ARM Cortex-A76 çekirdek ve 2.0GHz’e kadar çalışan altı adet Cortex-A55 çekirdeğe sahip olan işlemci, ARM’nin Mali-G57 GPU (Grafik İşlemci Birimi) ile birlikte geliyor. Yonga seti, daha iyi yapay zeka (AI) işleme ve diğer görevler için APU ile geliyor. LPDDR4X RAM (2133MHz’e kadar) ve UFS 2.1 sınıfı depolamayı destekliyor. İşlemci, Full HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızını destekliyor. HDR10+ video desteğinin yanı sıra MediaTek’in PQ motorunu destekliyor. Ayrıca 64 megapiksel görüntü sensörleri ile birlikte dörtlü kamera kurulumuna izin veriyor. Diğer önemli özellikler arasında sesle uyandırma (VoW), WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.1 bulunuyor. Dahası, çoklu kelime ve sesli asistan servislerini içeriyor. Yonga seti ayrıca çift mikrofonlu gürültü azaltma teknolojisine sahip.

Dimensity 800U’nun en heyecan verici özelliklerinden biri bütçe odaklı işlemciyle birlikte gelen 5G modem. Orta sınıf bir işlemci için MediaTek ödün vermedi. Dimensity 800U, çift SIM 5G, çift VoNR (Yeni Radyo Üzerinden Sees), 6GHz altı NSA/SA ağları ve 5G iki taşıyıcı birleştirme (2CC 5G-CA) ile birlikte geliyor. 5G modemlerde büyük bir dezavantaj var; yüksek güç tüketimi. MediaTek bunun için 5G UltraSave teknolojisini kullandı.

Bildiğiniz gibi Dimensity, Dimensity 720, Dimensity 820, Dimensity 800, Dimensity 1000 Plus ve Dimensity 1000 dahil çok sayıda işlemci ile birlikte geliyor. Dimensity 800U, 820 ve 800 ile benzer GPU performansına sahip. Ancak CPU tarafından geride. Dimensity 800U, Dimensity 720’ye kıyasla yüzde 11’e kadar daha hızlı CPU performansı, yüzde 28 daha hızlı GPU performansı sunuyor.

MediaTek Dimensity İşlemciler Dünyaya Açılıyor

MediaTek’in Dimensity serisi başarılı oldu ancak küresel olarak piyasaya sürülmedi. Çin’de Dimensity işlemci ile çıkış yapan tüm akıllı telefonlar global pazara farklı bir işlemci geldi. Dimensity 800U ve diğer Dimensity işlemciler Çin ile sınırlı mı olacak yoksa küresel olarak görecek miyiz? MediaTek, Dimensity işlemcili telefonların 2020 üçüncü çeyreğinde Çin dışında görüleceğini resmen onayladı.