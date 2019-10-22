MediaTek Yeni 5G Yonga Setlerini 2020’de Tanıtacak

Tayvanlı üretici MediaTek, geçtiğimiz Mayıs ayında Helio M70 5G modemini tanıtmıştı ancak tüm yonga setinin resmi tanıtımı halen bekleniyor. 7nm FinFet süreci ile geliştirilecek olan yonga seti, Oppo ve Vivo’nun amiral gemisi akıllı telefonlarında kullanılacak.

Çin’den gelen yeni bir habere göre, MediaTek 7nm’lik yeni bir yonga seti daha üretmeyi planlıyor. Fakat bu yonga seti daha ekonomik olacak ve orta seviyeli cihazlarda kullanılacak.

MyDrivers adlı bir web sitesine göre, yeni yonga setinin mimarisinin MT6885 (Helio M70 modemiyle gelen yonga seti) ile aynı olması fakat daha ufak boyutlarda ve daha ekonomik olması bekleniyor. Yeni yonga setinin seri üretiminin 2020’nin ikinci çeyreğinde başlaması ve üçüncü çeyrekte de satışa sunulması bekleniyor.

MediaTek bu iki platformu geliştirmeyi tamamlayınca, Tayvanlı şirketin ilk EUV ürünü olacak olan TSMC’nin 6nm EUV sürecine geçilmesi bekleniyor. Burada toplamda 4 tasarım bulunacak ve bunların her biri CPU ve GPU geliştirmeleriyle gelecek.

12 ay içerisinde seri üretime başlayabilmek için Ar-Ge çalışmalarının 2020’nin üçüncü çeyreğine kadar tamamlanmış olması gerekiyor. MediaTek 2020’de 100 milyon adet yonga seti satmayı hedefliyor ve bunların yarısını yukarıda bahsettiğimiz MT6885 ve MT6873 yonga setleri oluşturuyor.