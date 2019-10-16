Meizu 16T'nin Tanıtım Tarihi Belli Oldu

Meizu'nun yeni akıllı telefon modeli hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. Meizu 16T'nin ne zaman tanıtılacağı belli oldu. Gelin hep beraber Meizu 16T'nin sızdırılan teknik özelliklerine bir göz atalım.

Meizu 16T sızdırılan bilgilere göre, 6.5 inçlik AMOLED ekran ile gelecek. Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 855 yonga setinden alacak olan Meiuzu 16T iki farklı RAM seçeneği ile gelecek. Bu RAM seçenekleri şu şekilde olacak: 6GB, 8GB.

Akıllı telefonda 128GB ve 256GB olmak üzere iki farklı dahili depolama alanı seçeneği bulunacak. Cihazın depolama alanı MicroSD kart yardımı ile artırılabilecek. Meizu 16T'nin arka tarafında üç adet kamera sensörü bulunacak. Bu kamera sensörü şu şekilde olacak: 12MP ana, 8MP geniş açı ve 5MP telefoto.

Cihazın ön tarafında bir adet 16 megapiksellik kamera sensörü yer alacak. 4.000 mAh bataryadan beslenecek olan Meizu 16T, Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da paylaşılan bilgiye göre 23 Ekim'de resmi olarak tanıtılacak. Cihazın başlangıç fiyatının 352 dolar olacağı konuşuluyor.

Meizu 16T hakkında detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz. Takipte kalın!