Meksika Elçiliği’ne Ait Hassas Belgeler Bir Hacker Tarafından Sızdırıldı

İçerisinde hassas bilgilerin de olduğu Meksika’nın Guatemala’daki elçiliğine ait binlerce döküman, bu hafta bir hacker tarafından çevrimiçi olarak sızdırıldı. Çalınan belgeler arasında, elçiliğin Meksika vatandaşlarına ait kişisel dökümanları da dahil olmak üzere elçilik faaliyetleriyle ilgili 4.800’den fazla belgenin bulunduğu belirtiliyor.

Twitter’da @0x55Taylor kullanıcı adına sahip olduğu belirlenen hacker’ın, elçilikle iletişime geçme çabaları yanıtsız kalınca söz konusu verileri çevrimiçi ortamda yayınladığı ifade ediliyor. Dosyaları barındıran bulut depolama şirketi, en sonunda belgeleri çevrimdışı yapmayı başardı fakat TechCrunch’ın da ulaştığı söz konusu belgelerin gerçekten de elçilikle ilgili belgeler olduğu doğrulandı.

Sunucudaki (server) dökümanlarda güvenlik açığı olduğu ve dökümanların gizliliğinin ifşa olduğu anlaşılınca, olaylardan sorumlu tutulan hacker yakalandı. Hacker dosyaları indirdikten sonra, bazıları Maksikalı vatandaşlara ve diplomatlara ait olan taranmış halde pasaportlar, vizeler, doğum belgeleri ve diğer kişisel belgelerle karşılaştı.

Mexican Embassy data which ranges from passports to other sensitive information 4.8k documents and thousands of records now public https://t.co/W2ObfGtxN6#hacked #databreach pic.twitter.com/jYsIys4mZJ