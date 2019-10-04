Melinda Gates'ten Cinsiyet Eşitliğine Destek için 1 Milyar Dolar

Bill & Melinda Gates Vakfı'nın başkanı ve yatırım şirketi Pivotal Ventures'ın kurucusu olan Melinda Gates, önümüzdeki on yılda ABD'de toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemek için 1 milyar dolarlık bir taahhütte bulunduğunu açıkladı.

Time dergisinde toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine konuşan ve bu konuya yüklü maddi destekte bulunabileceğini söyleyen Melinda Gates, “Karar alma, kaynakları kontrol etme, politikaları ve bakış açılarını şekillendirme konumunda daha fazla kadın görmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Kadınların potansiyelinin yatırım yapmaya değer olduğuna inandığını söyleyen Gates, kadınların toplumda daha iyi bir konumda olması gerektiğini vurguladı. Gates'in açıklamasına göre bundan sonraki süreçte Pivotal Ventures kaynakları piyasadaki kadınların gücünü ve etkisini artırmak isteyen yeni ve yerleşik ortaklara sunulacak.

Gates'in Cinsiyet Eşitliği için 3 Önerisi

Şu aşamada planı bulunmadığını aktaran Gates, örgütün üç ana önceliği olacağını söyledi. İlk olarak kadınların mesleki gelişimindeki engeller kaldırılacak, ardından teknoloji, medya ve devlet gibi sektörlerdeki kadın personel sayısı artırılacak. Üçüncü plan olarak şirketler, toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen reformlar yapmak için anlaşmalar imzalayacak.