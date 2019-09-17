Mercedes-Benz Tarihteki İlk Modern Otomobili Elektriklendiriyor

Mercedes-Benz’in 'Vision Mercedes Simplex' adlı yeni konsept otomobili, markanın konsept otomobiller konusunda öncü olduğunu bir kez daha hatırlatıyor.

Geçtiğimiz hafta düzenlenen 2019 Frankfurt Otomobil Fuarı’nın sonlarına doğru tanıtılan Vision Mercedes Simplex adlı yeni elektrikli otomobil konsepti, Mercedes’in 1901 yılında ürettiği 35 PS adlı orijinal aracın hayata dönmesi anlamına geliyor. Orijinal 35 PS, kendi döneminde çok büyük bir etki yaratarak eski tip, ağır, ahşap gövdeli otomobillerin sonunu getirmiş ve modern otomobil çağını başlatmıştı.

Mercedes-Benz 35 PS (1901)

Yeni konseptin 2019 Frankfurt Otomobil Fuarı’ndaki tanıtımı oldukça sıra dışıydı. Çünkü Mercedes-Benz, Vision Mercedes Simplex’i diğer otomobil üreticilerinin yaptığı gibi alışıldık bir şekilde tanıtmayı reddetti. Marka bunun yerine, küresel iklim değişikliği nedeniyle otomobillerin gerekliliğini sorgulayan binlerce protestocuyla bir araya gelerek tanıtımı gerçekleştirdi.

Mercedes, Yeni Vision Mercedes Simplex'e bir çok tipik konsept-y fikrinden birini uygulamak yerine (şirketin geçen hafta açıkladığı Vision EQS konsepti ile yaptığı gibi ya da geçen yılki retro EQ Silver Arrow ile olduğu gibi), 1901 yılındaki orijinal otomobile tamamen sadık kalmayı tercih etti.

Elbette yeni elektrikli konsept otomobilde bazı tasarımsal farklılıklar da mevcut. Örneğin otomobilin radyatör kısmında farklı renklerin kullanıldığı görülürken, ön ızgara bölümünde de araç hakkında çeşitli bilgiler veren bir ekranın yer aldığı görülüyor. Kokpitte ise daha minimalist bir tasarım tercih edilmiş ve sürüş hakkında önemli bilgiler veren birkaç küçük ekran yerleştirilmiş.

Vision Mercedes Simplex gibi bir otomobile elektrikli aktarma organlarının monte edilmesi, bu işlemin modern otomobillere uygulanmasına kıyasla çok daha zorlu bir süreç. Ancak Mercedes'in bu zorlu görevi de başarıyla tamamlayacağına hiç şüphe yok. Orijinal otomobil, kendi zamanında diğer prototip araçlara göre daha düşük bir ağırlık merkezine sahip olacak şekilde tasarlandığı için, Vision Mercedes Simplex konseptinde de bu durum geçerli olacak ve bu sayede harika bir sürüş deneyimi sunulacak.