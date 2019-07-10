Mesai Sonrasında İnternet Alışverişleri Tavan Yapıyor

SHERPA, e-Ticaret özelinde bir kullanıcı alışkanlıkları araştırması yaparak rapor hazırladı. Rapora göre insanlar çoğunlukla 20:00 ile 23:00 saatleri arasında internet alışverişi yapmaktalar.

İnternetten Alışveriş Fiziksel Mağazaları Geride Bırakıyor

İnternet alışverişlerinin 14:00-23:00 saatleri arasında yoğunlaştığı görülüyor. Ancak yapılan araştırmaya göre katılımcılar, çoğunlukla 20:00-23:00 saatleri arasında internet alışverişi yapıyorlar. Katılımcıların çoğunluğu ayda 1-2 defa internet alışverişi yaptığını belirtiyor.

Bilgisayar, katılımcıların internet alışverişlerinde en sık tercih ettiği kanal olarak öne çıkıyor. İnternet alışverişinde ödeme yapmak için en çok kredi kartı kullanılırken, sanal kart tercih edilen ikinci ödeme aracı.

Ürün yorum ve değerlendirmeleri katılımcıların satın alma kararında önemli bir rol oynuyor. Fakat çoğunlukla yeterli yorum ve değerlendirmeye ulaşamamak katılımcılar için büyük bir sıkıntı.

Kişiler ürünü satın aldıktan sonra kargonun gecikmesi ya da teslim edilmemesi ile ilgili problemler yaşıyorlar. Ürünün hatalı ya da beklenenden farklı gelmesi de bu adımda öne çıkan ciddi bir problem.

Alışverişlerini çoğunlukla internetten yapan katılımcıların oranı, çoğunlukla mağazadan yapanlara kıyasla daha yüksek. Çalışmaya katılan bireylerin internet alışverişine yatkın olduğu söylenebilir.

Alışverişlerinde her zaman interneti ya da her zaman mağazayı tercih eden katılımcıların oranı örneklemin küçük bir bölümünü oluştursa da her zaman interneti tercih eden katılımcıların verdiği yanıtlar, internet alışverişinin özellikle fiyat karşılaştırma motivasyonu ile tercih edildiği iç görüsünü desteklemekte.

Erkekler internetten en çok elektronik eşya satın alırken, kadınlar interneti daha çok giyim alışverişi için tercih ediyorlar.

Sizler yapılan araştırma hakkında neler düşünüyorsunuz? Siz en çok hangi saatlerde alışveriş yapıyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!