Mesajları İfşa Edeceğim Derken Hapse Düşmeyin

Son günlerde özellikle Twitter üzerinden bir başkasının gönderdiği mesajları ifşa etmek moda oldu. Özellikle futbolculardan gelen mesajları ifşa ederek popülerlik sağlamaya çalışan hesaplar, gündemi bir hayli meşgul etmeyi başardı. Buna rağmen Avukat Rıdvan Yıldız, mesaj ifşa etmenin yasal yükümlülükleri olduğunu ve mesaj ifşa edeceğim derken hapse gidecebileceğinizi söyledi.

Rıdvan Yıldız, yakın zaman önce yayınlanan kitabında sosyal medya üzerinde yapılan paylaşımları da inceledi. Independent Türkçe ile kitabı ve sosyal medya üzerinde konuşan Av. Rıdvan Yılmaz, önemli noktalara değindi.

Israr etmek, kibarca tanışma teklif etmesinin çok ötesinde diyen Yılmaz, "Yargıtay bir kararında ilgi duyduğu kişinin istemediğini ve kabul etmediğini belirtmesine rağmen, ısrarla evlenme teklif edilmesi, sosyal medya ortamından ve telefon aracılığı ile sevgi içerikli mesajlar göndermesini cinsel taciz olarak değerlendirmiştir. Sosyal medya üzerinden ısrarla yapılan teklifler cinsel taciz sayılabilecektir. Ancak benim görüşüm bu kararın ölçülü olmadığı yönünde. Günümüz toplumunda sosyal medyanın da ilişkiler ve evlilikler yönünden araç olacağı düşünülünce bu tip kararlarla iletişim kurmaya korkan bir toplum oluşturmamak da gerekir. Elbette sosyal medyadan insanların rahatsız edilmesi savunulamaz ancak ülkemizde insanların iletişim kuramaz duruma da gelmemesi gerekir. Bu açıdan Yargıtay’ın bu konuda cinsel taciz yerine huzur ve sukunu bozma suçu kapsamında değerlendirilmesi daha doğru olabilirdi." açıklamasını yaptı.

Mesajları ifşa etmek suç

Son zamanlarda sıkça gördüğümüz mesajları ifşa etme konusunda da açıklamalar yapan avukat şunları söyledi: "Türk Ceza Kanunu’na göre kendisiyle yapılan haberleşmelerin içeriğini diğer tarafın rızası olmaksızın hukuka aykırı olarak alenen ifşa eden kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bir kişinin attığı mesajı ifşa etmek bu suç kapsamında değerlendirilebilir. Suç oluşturan bir durum yokken bu şekilde mesajları ifşa etmek hukuka uygun değil. Aynı zamanda bu ifşa sebebiyle maddi ve manevi zarar gören in dava açma hakkı da doğacaktır. Rezil edeyim derken suçlu çıkmayın. Atılan mesaj suç ya da başka bir hukuka aykırılık içeriyorsa yapılması gereken hukuki yollara başvurmaktır, bu mesajları ifşa etmek değil. Reddedilmesine rağmen ısrar söz konusu ise bu durumda da yapılacak olan yine hukuki yollara başvurmaktır."

Yaklaşık iki yıl önce Erzurum'da kişisel görüntüleri ifşa eden bir sosyal medya kullanıcısı 2 yıl hapis cezası ile karşı karşıya kalmıştı.