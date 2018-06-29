Mesajlaşma Uygulaması LINE, Kripto Para İşine Giriyor

Japonya merkezli anlık mesajlaşma platformu LINE, kullanıcıların kripto para satın alabilecekleri BITBOX adında bir hizmeti hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Asya’nın en popüler mesajlaşma uygulamalarından bir tanesi olan LINE, giderek popülerleşen kriptokrasiye kayıtsız kalamadı. Bu yılın başlarında bir dizi yeni hizmete odaklanmak üzerine LINE Financial adında bir FinTech platformu kuran Japon şirket, ilk önemli girişimini açıkladı.

BITBOX adını verdiği yeni kripto para hizmetine dair detayları paylaşan LINE, uygulama üzerinde en az 30 farklı sanal para biriminin olacağını söyledi. 15 dili destekleyecek olan platform, gelecek ay Singapur'da düzenlenecek lasmanla hizmete açılacak.

Öte yandan şirket, kripto para hizmetinden Japonya’daki ve ABD’deki kullanıcıların faydalanamayacağını belirtti. Bunun sebebi olarak, iki ülkedeki düzenleyici otoritelerin kriptokrasiye yönelik baskıları gösteriliyor. Yine de uygulamanın dünya çapında 200 milyon aktif kullanıcıya sahip olduğunu düşündüğümüzde, söz konusu platform oldukça yüksek potansiyelli bir girişim gibi görünüyor.

"İnsanlarla para arasındaki mesafeyi kapatmak için LINE’a özgü yenilikçi finansal hizmetler yaratmaya çalışıyoruz" diyen şirket, BITBOX’ta sadece kripto paralar arasında değişim işlemi olacağını söyledi. Yani dolar, euro veya yen gibi geleneksel para birimleriyle herhangi bir kripto para satın alınması mümkün olmayacak. LINE, alım-satım işlemleri için yüzde 0.1’lik komisyon ücreti alınacağı bilgisini verdi.

Ocak ayında Japon kripto para borsası Coincheck’in hacklenmesi ve 534 milyon dolar çalınması sonrasında düzenleyici tedbirler artmıştı. Japon hükümeti, bir süredir Monero, Zcash ve Dash gibi gizlilik odaklı altcoin'lerin kaldırılması için ülkedeki kripto para borsalarına baskı yapıyor.