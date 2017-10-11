Meşhur Ada Ülkesi 44 Bitcoin Karşılığında Vatandaşlık Veriyor!

Başta Bitcoin olmak üzere kripto para birimleri, yavaş yavaş geleneksel paraların yerlerini almaya başlıyor. Yakın bir zamanda Bitcoin karşılığı satılan evleri, hatta düğünde gelin ve damada altın yerine Bitcoin takıldığını dahi görmüştük. Şimdiki haber ise bambaşka. Büyük Okyanus’un güneyinde yer alan ada ülkesi Vanuatu, 200 bin dolar karşılığı verdiği vatandaşlık hakkının başvurularında dijital para da kabul edeceklerini açıkladı.

İngiliz Milletler Topluluğuna bağlı bir ada ülkesi olan Vanuatu’da 277 bin kişi yaşıyor. Bu nedenle ülke vatandaşları, aralarında İngiltere, Rusya ve Avrupa Birliği üyelerinin de olduğu 113 ülkeye vizesiz seyahat edebiliyor. Bu nedenle “Vanuatu da neymiş yahu” demeden önce bir kez daha düşünmek lazım.

Ülke yönetimi aldığı kararla, vatandaşlık başvurularında geleneksel paraların yanında dijital para birimlerini de kabul edeceğini açıkladı. Buna göre Vanuatu vatandaşı olmak isteyen kişiler, yaklaşık 43,64 Bitcoin ödeyecek. Vatandaşlarına düşük vergi imkanı tanıyan ülkede çift pasaportlulara gelir vergisi de uygulanmıyor.

Vanuatu Bilgilendirme Merkezi Genel Müdürü James Harris, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Finansal transferlerde kripto paraların kullanılması hakkında bazı şüpheler bulunuyor. Ancak bu şüphelerin tersi de mümkün. Kripto para birimi, tüm ortaya çıkış ve işlem geçmişinin izlenebileceği bir muhasebe defterine sahip” dedi.

44 Bitcoin’iniz olsa Vanuatu vatandaşlığını almayı düşünür müydünüz? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.