Messenger'daki Bu Hata Yüzünden Mesajlarınız Çalınmış Olabilir

Özellikle son yıllarda görmeye başladığımız 'uçtan uca şifreleme' modeli kullanıcıların mesaj güvenliğini koruyor. Fakat Messenger'da yer almayan bu özellik kullanıcıların güvenliğini sarsmış durumda.

Imperva’daki araştırmacılar tarafından keşfedilen yeni bir güvenlik açığına göre Facebook Messenger’ın web sürümündeki konuşmalar, üçüncü kişilerin eline geçmiş olabilir. Messenger'ın web sürümünde siteler arası çapraz saldırının yapıldığı düşünülüyor.

Facebook, Güvenlik Açığının Kapatıldığını Söyledi

Imperva araştırmacılarının bu hatayı keşfetmesiyle birlikte sosyal medyada büyük bir yankı oluştu ve Messenger kullanıcıları güvenlik konusunda tedirginlik yaşadı. Bunun üzerine gerekli düzenlemelerin yapıldığını söyleyen Facebook, kullanıcıların güvenliğinin sarsılmadığını aktardı.

Henüz siteler arası çapraz saldırı yönteminin ne kadar kullanıcıyı etkilediği bilinmiyorken, güvenlik hakkında yorum yapılmaktan da kaçınılıyor. Sadece sorunu çözdüklerini söyleyen ABD'li sosyal medya devi, mesaj iframe'lerinin güvende olduğunu dile getirdi.