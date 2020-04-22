Messenger Kids, 70 Ülkede Kullanıma Sunuldu

Facebook'un Messenger Kids uygulaması artık 70'ten fazla yeni ülkede yayında. Peki Messenger Kids uygulaması neler sunuyor? Gelin hep beraber Messenger Kids uygulamasına yakından bakalım.

Messenger Kids Özellikleri

Brezilya, Hindistan, Japonya, Yeni Zelanda ve Singapur da dahil olmak üzere 70'ten fazla yeni ülkede kullanıma açılan Messenger Kids uygulaması sayesinde çocuklar daha güvenli ve daha kontrollü bir ortamda sohbet edebilmekte.

Veliler çocuklarının kimler ile sohbet ettiğini kontrol edebilmekte. İstemedikleri kişileri kolayca kaldırabilmekte. Ebeveynler, uyku modu sayesinde çocukların uygulamayı hangi zaman aralıklarında kullanabileceğini de ayarlayabilmekte.

Uygulama içerisinde herhangi bir reklam ve satın alım yer almıyor. Mesajlarda ise hiçbir şekilde kaybolmuyor ve gizlenemiyor. Messenger Kids şu anda Türkiye'de kullanılabilir değil. Uygulamanın ilerleyen günlerde ülkemizde kullanıma açılması bekleniyor.

Messenger Kids İndir

Hemen aşağıda yer alan bağlantıdan Messenger Kids uygulamasını cihazınıza indirebilirsiniz.