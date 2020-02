Metro Exodus, GOG Mağazasına Yakın Bir Zamanda Gelmeyecek

Geçtiğimiz nesilde çıkan Metro 2033 ve Metro: Last Light, bizlere kıyamet sonrası etkileyici bir dünyada eşsiz bir deneyim yaşatmıştı. Bu oyunların mevcut nesle taşınmasının ardından, devam oyunu Metro Exodus ile seri muazzam bir geri dönüşe imza atmıştı.

Metro Exodus oyununun çıkışına az bir zaman kala, Deep Silver ile Epic Games arasında yapılan anlaşma ile oyunun bir yıllığına sadec Epic Games Store üzerinden satışa sunulması büyük bir şaşkınlık yaratmıştı. Öyle ya da böyle bu bir yıllık süreç 15 Şubat 2020 Cumartesi günü dolacak ve Metro Exodus, Steam mağazası üzerinden yeniden satışa sunulacak.

Hal böyle olunca, diğer dijital PC oyunu satan mağazalar açısından durumun akıbeti merak ediliyor. Şimdilik genel bir açıklama yapılmış değil ama en azından GOG mağazasında Steam ile eş zamanlı bir çıkış gerçekleşmeyecek.

Metro Exodus Twitter hesabı üzerinden Sam's Story ile ilgili yapılan hatırlatma paylaşımına cevap yazan bir kullanıcı, devam oyununun GOG mağazasına ne zaman geleceğini sordu. Bu soruya verilen cevaba bakılırsa, Deep Silver ve 4A Games ikilisinin şu an için bu yönde bir planları yokmuş.

We have no current plans to launch Metro Exodus on GOG in the immediate future.