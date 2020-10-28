Microsoft Pandemiye Rağmen Kazancıyla Dudak Uçuklatıyor

ABD'li teknoloji şirketi Microsoft'un 2020 kazancı ne kadar? Koronavirüs pandemisi tüm dünya ekonomisini sarsmaya devam ederken, Microsoft'un net geliri geçen yıla göre yüzde 30 artış gösterdi.

Her zaman olduğu gibi Microsoft'un 2021 birinci çeyreğine ilişkin kazanç raporu yatırımcıları sevindirmeye devam ediyor. ABD'li şirket, geçen yıla göre yüzde 12 artışla 37,2 milyar dolar kazanç bildirdi ve 13,9 milyar dolarlık (yüzde 30 artışla) net kar elde etti. Koronavirüs pandemisi mi? Microsoft'un pek de umrunda değil gibi gözüküyor.

Microsoft'un 2020 kazancı ne kadar?

Microsoft'un gelirlerindeki bu artışın, bulut ve bilgi işlem tekliflerini daha da ileriye taşımasıyla gerçekleştiği düşünülüyor. Şirket, genel bulut pazar payının yüzde 20 artarak 13 milyar dolara ulaştığını ve Office de dahil olmak üzere verimlilik ve iş süreçleri grubunun yüzde 11 artarak 12,3 milyar dolara çıktığını söyledi.

Bu gelirlerin haricinde Microsoft ilk kez Xbox ve Surface cihazlarında ciddi bir kar elde ettiği gözlemlendi. Normalden daha hızlı artış kaydeden bu iki ürün yelpazesi -özellikle oyun sektörü- günden güne büyümeye devam ediyor. Microsoft'un, Xbox gelirleri yüzde 30 artarken Surface cihazlarındaki kazanç ise yüzde 37 büyüdü.

Microsoft'un Surface satışları, önceki çeyreğe göre yüzde 10 daha yüksek ve bu, online eğitimin başlamasıyla birlikte daha fazla bilgisayara ihtiyaç duyulmasından kaynaklanıyor olabilir. Ancak karantina altında kalan insanların daha fazla oyun oynadığını ise Xbox Game Pass, Xbox satışları ve Xbox oyun alımlarındaki büyümeden görebiliyoruz.

Microsoft, dünyanın birçok yerinde devam eden karantinanın Windows kullanımında büyümeye yol açtığını, ancak kullanımdaki bu artışın Windows OEM gelirinin artmasına neden olmadığını belirtti. Microsoft'un son çeyrekteki Windows OEM geliri yüzde 5 seviyesinde düşüş yaşadı.

Microsoft'un bir diğer hizmeti olan LinkedIn geliri de 722 milyon kullanıcıyla geçen yıldan bu yana yüzde 16 arttı. Microsoft, bu alandaki işlerini üç gruba ayırıyor: üretkenlik ve iş süreçleri, akıllı bulut ve daha fazla kişisel bilgi işlemleri. Kişisel bilgi işlem paketi Surface, Xbox ve Windows'u içeriyor ve Microsoft, oyun ile Surface pazarındaki gelirinin yüzde 6 artırdığını söylüyor.