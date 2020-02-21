Microsoft, Android'i ve iOS'i Koruyacak!

Microsoft yaptığı açıklama ile birlikte Android ve iOS cihazların korunmasına yönelik yaptığı çalışmayı duyurdu.

Microsoft Defender ile Korunacak!

Microsoft tarafından yapılan açıklamaya göre hepimizin Defender olarak tanıdığı antivirüs yazılımı Android ve iOS cihazlar için yayınlanacak. Yazılımın mobil versiyonunun bu yıl içerisinde cihazlarla buluşacağını aktaran şirket, her iki platformun da güvenliğini bir üst kademeye taşımayı planlıyor.

Önden bir tahmin yapmamız gerekirse mobil sürümün masaüstü sürümden oldukça farklı bir yapıda olmasını bekleyebiliriz. Bildiğiniz gibi Apple, iOS içerisinde kötü amaçlı yazılım taramasına izin vermiyor. Bu nedenle bunun nasıl çalışacağı ile ilgili bazı detaylar oldukça merak edilmekte.

Tüm bu açıklamaların aksine henüz uygulamanın işlevselliği ya da nasıl çalışacağı gibi konularda herhangi bir ayrıntı paylaşılmadı. Buna karşın yaklaşan RSA Konferansı sırasında ufak da olsa bir gösterim bekleyebiliriz.

İlerleyen dönemlerde konu ile ilgili daha fazla detay ile karşılaşmayı bekliyoruz. Yeni gelişmeler oldukça sizleri haberdar edeceğiz. Siz de olası gelişmelerden haberdar olmak için bizleri takipte kalın.