Microsoft Edge, Android ve iOS İçin İndirilmeye Hazır!

Microsoft’un Windows 10 işletim sistemli bilgisayarlarda yüklü internet tarayıcısı Microsoft Edge, artık mobilde. Bir süredir Android ve iOS kullanıcılarının test ettiği modern web tarayıcı, yeni özellikler kazanarak beta etiketinden kurtuldu.

Bazı Microsoft çalışanlarının bile Google Chrome’u indirmek için kullandığı internet tarayıcı Microsoft Edge’in mobil sürümü aylarca süren beta sürecinin ardından nihayet karşımızda. Hem Android hem de iPhone kullanıcılarının beğenisine sunulan tarayıcı, masaüstü olarak Windows’u tercih edenler için tasarlanmış. Hali hazırda Windows’ta Chrome yerine Edge’i kullanan kullanıcılar parolalarını, favorilerini ve okuma listelerini kolayca mobile aktarabiliyor. Cihazlar arası senkronizasyonun yanı sıra “PC’de devam et” özelliği sunuluyor ki; bu sayede kullanıcılar telefonda bir web sayfası görüntülerken masaüstüne geçiş yaptıklarında kaldıkları yerden devam edebiliyorlar.

Android’de Blink işleme motoru, iOS’te WebKit işleme motorundan destek alarak çalışan Microsoft Edge mobil tarayıcı, koyu tema seçeneğiyle geliyor. Türkçe dil desteği olmaması şu an için tarayıcının en büyük sorunu. Ayrıca iOS cihaz kullanıcısıysanız Amerika App Store'dan indirmeniz gerekiyor.