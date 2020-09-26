Microsoft Edge En Hızlı İnternet Tarayıcısı Olabilir

ABD'li teknoloji devinin Chromium tabanlı en güncel ürünü Microsoft Edge en hızlı internet tarayıcısı olabileceğini iddia ediyor. Microsoft ürün müdürü Microsoft Edge'i her zamankinden daha hızlı ve verimli hale getirdiklerini söylüyor.

Microsoft Edge blogundaki yeni bir gönderide tarayıcının ürün lideri Kim Denny, Microsoft'un son birkaç ayda Edge tarayıcısını nasıl daha hızlı ve daha verimli hale getirdiğini açıkladı. Denny'e göre Edge 81'de kullanıcıların aramalarını olabildiğince hızlı gerçekleştirmelerine yardımcı olacak bazı yenilikler sunuldu.

Microsoft Edge en hızlı internet tarayıcısı

Microsoft'un açıklamasına göre Profil Optimizasyonları (PGO) ve Bağlantı Süresi Optimizasyonları (LTO) Microsoft Edge 81 ile birlikte kullanıma açıldı. Bu değişiklikler Speedometer 2.0 aracılığıyla ölçülen tarayıcı hızını yüzde 13'e kadar artırdığını gösterdi.

(Bilmeyenler için PGO'lar internet tarayıcısındaki kodların en önemli kısımlarına öncelik verirken, LTO'lar ise bellek kullanımını optimize ederek bilgisayarı daha az yorar.)

Microsoft ayrıca Edge mobil sürümünde kaydırma animasyonlarında yenilikler yaptıklarını ve bu sayede kaydırma esnasında daha yumuşak bir geçiş hissiyatı vermeye çalıştıklarını aktarıyor. Denny, bu değişikliklerin Edge'i daha duyarlı hale getirdiğini söylüyor.

Edge ekibi tarayıcının ihtiyaç duyduğu bellek miktarını ve CPU gücünü azaltmak için çalışmaya devam ediyor. Windows 10 Mayıs 2020 Güncellemesinin detaylarına göre Microsoft Edge'in bellek kullanımı yüzde 27'ye kadar düştüğü dile getiriliyor.