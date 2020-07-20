Microsoft Ekran Altı Kamera Teknolojisi Yapay Zekayı Sonuna Kadar Kullanacak!

Bu aralar yeni yeni dile getirilen Microsoft ekran altı kamera teknolojisi yapay zeka ile donatılacak. Şirketin akıllı telefonlarda yeni trend olarak bilinen ekran altı kameralar konusunda yeni bir teknik geliştirdiği ifade ediliyor. Hadi gelin bu teknoloji devi tarafından yapılan kamera devrimine daha yakından bakalım.

Öncelikle ekran altı kamera teknolojisinin neden gerekli görüldüğüne dikkat etmek gerekiyor. Akıllı telefonlarda ön kamera çok büyük bir problem. Her ne kadar çentik ile bu sorun atlatılmaya çalışılsa bile yine de bazı kötü görüntüler ortaya çıkabiliyor. Akıllı telefon şirketleri genellikle OLED ekranların altına şeffaf selfie kameraları yerleştirerek bu sorunu çözmeye çalışıyor. Ancak bu sefer de görüntü kalitesini korumak pek kolay olmuyor.

Microsoft ekran altı kamerayı yapay zekayla donatacak

Ekran altı kamera teknolojisi kullanılarak gerçekleştirilen fotoğraf çekimlerinde genellikle çok ciddi bir piksel düşüşü yaşanıyor. Bu durum görüntü kalitesini büyük oranda bozarken aynı zamanda kullanıcıları bazen kötü anlamda şaşırtabiliyor.

Microsoft şirketinin geliştirdiği T-OLED ekranlar buna kalıcı bir çözüm getirebilir. T-OLED ekran fotoğraflarının doğasında olan görüntü düşüşünü telafi etmek için U-Net sinir ağ yapısı tercih ediliyor. Sinyal gürültü oranında ve görüntünün bulanıklaşmasında geliştirmeler sağlayan bu yeni teknik, daha şimdiden büyük ilgi görmeye başladı.

Microsoft, şimdilik video konferans ayarlarındaki daha büyük ekranlar için bu iş üzerinde çalışmalarını devam ettiriyor. Yeni nesil amiral gemisi akıllı telefonlarda da yine bu tekniğin kullanılabileceğini söyleyebiliriz. Peki sizce Microsoft tarafından geliştirilen yeni ekran altı kamera teknolojisi neleri değiştirecek? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.