Gelişmiş Ebeveyn Kontrolleri Sunan Microsoft Family Safety Yayımlandı

Mart ayında duyurusu gerçekleştirilen Microsoft Family Safety​, test edilmesi için Mayıs ayında yalnızca belirli kişilerin kullanıma sunulmuştu. Microsoft tarafından geliştirilen uygulama, belirli kullanıcılar tarafından test edildikten sonra bütün kullanıcılar için kullanıma sunuldu. Android ve iOS platformlarında ücretsiz olarak yayınlanan uygulama ile ilgili detaylar haberimizde.

Microsoft Family Safety Nedir, Ne İşe Yarar?

Microsoft tarafından geliştirilen uygulama, ebeveynlere çocuklarının cihazları ile ilgili oldukça önemli kontrol imkanları sunuyor. Günümüzde çocuklar, dijital ekranlar karşısında çok fazla zaman harcıyor. Ebeveynler, çocuklarının kullandıkları cihazların ekran kullanım süresini sınırlayabilmesine olanak sağlar.

Microsoft firmasının Aile Güvenliği olarak isimlendirdiği uygulamada, coğrafi konum özelliği de bulunuyor. Ebeveynler, coğrafi konum özelliği sayesinde çocuklarının konumunu öğrenebilir. Söz konusu uygulama üzerinden uygunsuz içerikleri de engelleyebilme imkanı sunuluyor.

Uygulama, çok detaylı bir rapor da sunuyor. Ebeveynler, çocuklarının hangi cihazları kullandığını, hangi cihazda ne kadar vakit geçirdiğini ve en çok hangi uygulamada veya oyunda zaman harcadığını görebiliyor. Ebeveynler, söz konusu uygulama üzerinden çocuklarının hangi oyunu veya uygulamayı ne kadar süre boyunca kullanabildiğini ayarlayabilir.

Android ve iOS platformlarında ücretsiz olarak yayınlanan uygulama hakkında ne düşünüyorsunuz? Microsoft'un geliştirdiği uygulama ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.