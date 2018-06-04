Microsoft, GitHub’u Satın Almayı Düşünüyor

GitHub günümüzde kodların depolandığı, paylaşıldığı, tartışıldığı ve geliştiriciler tarafından kullanılan bir merkez konumundadır. Yazılım dünyasının en önemli şirketlerinden biri olan GitHub, son yıllarda Microsoft’un radarındaydı. Şu sıralar ise Microsoft’un, GitHub’u satın almak için görüşmelere başladığı söyleniyor.

Business Insider ve CNBC’de çıkan haberlere göre Microsoft, GitHub’u bünyesine katmayı hedefliyor. Microsoft’un anlaşmayı tamamlamaya yakın olduğunun belirtildiği haberde, Microsoft’un bu satın alma için yaklaşık 5 milyar doları gözden çıkarması gerektiği söyleniyor.

Yazılım geliştiricilerinin vazgeçilmezi ve dev bir kod havuzu olarak nitelendirilen GitHub, 2008 yılında kurulan ABD merkezli bir şirket. Milyonlarca kullanıcısı bulunan şirketin değerinin 2015 yılında 2 milyar dolar seviyesine ulaştığı açıklanmıştı. Günümüzde ise şirketin değerinin yaklaşık 5 milyar dolar seviyesine geldiği tahmin ediliyor.

Microsoft aslında birkaç yıl önce de GitHub’u satın alma adına girişimlerde bulunmuştu ancak anlaşma sağlanamamıştı. Ayrıca Microsoft, GitHub’a rakip olması amacıyla 2006 yılında kurduğu CodePlex’te beklediği başarıyı yakalamamış ve GitHub ile mücadele edemeyen CodePlext’i 2017 yılında sonlandırmıştı.

Microsoft, rekabette başarılı olamadığı rakibini bünyesine katarak bu alanda 1 numara olmayı hedefliyor. Eğer beklendiği gibi Microsoft bu satın almayı gerçekleştirebilirse, bu durumun Microsoft’a büyük katkı sağlayacağı söyleniyor. Çünkü Microsoft bu sayede, milyonlarda geliştiriciye ulaşmış olacak ve hizmetlerini onlarla buluşturabilecek.