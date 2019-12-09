Microsoft Math Solver ile Matematik Sorularını Çözmek Çok Basit

Öğrencilerin zorlu problemleri çözmelerine yardımcı olan mobil uygulamalara bir yenisi eklendi. Microsoft’un geliştirdiği Math Solver uygulaması karmaşık matematik sorularını çözmekle kalmıyor, videolu çözümünü de gösteriyor. Microsoft Math Solver Android ve iOS için ücretsiz indirilebiliyor.

Android telefon ve iPhone’larda gelişmiş hesap makinesi uygulaması bulunmadığından kullanıcılar üçüncü parti uygulamalara yöneliyor. Aritmetik, kesirler, ondalık sayılar, denklemler, logaritmalar, trigonometri, türev, integral, sonsuz seriler gibi konularda sorulan problemleri çözmeyi kolaylaştıran mobil uygulamalara her geçen gün yenisi ekleniyor. Özellikle öğrenciler arasında “Matematik sorunlarını çözen uygulama” olarak öne çıkan PhotoMath ve en az onun kadar popüler Mathpix’ten sonra karşımıza çıkan Microsoft Math Solver, Apple App Store ve Google Play Store’da ücretsiz olarak yayınlandı.

Diğer matematik sorusu, denklemi çözme uygulamaları gibi karışık ve karmaşık problemleri çözebilen Microsoft Math Solver’ın dikkat çeken yanı; problemi girmenize gerek bırakmaması. Kağıdı taratmanız hesaplama için yeterli oluyor. Dilerseniz el yazısıyla girme seçeneği de var. Yapay zekadan güç alarak matematik problemlerinizi çözen uygulama çözemediği taktirde sizi -Bing arama motoru üzerinden- çözmenize yardımcı olabilecek arama sonucuna yönlendiriyor. Ayrıca problemi temel alan videoları karşınıza çıkarıyor, problemin nasıl çözüldüğünü de görebiliyorsunuz.

Şu anda beta aşamasında olan Microsoft Math Solver’ı telefonunuza aşağıdaki linkden indirebilirsiniz: