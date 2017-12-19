Microsoft, Office Live Meeting'den Vazgeçiyor

Genellikle şirketlerin internet üzerinden toplantı yapmak amaçlı kullandığın Office Live Meeting programı Microsoft tarafından 31 Aralık tarihinde sonlandırılacak. Şirketleri Skype for Business ve Skype Meeting Broadcast'e yönlendiren Microsoft, Live Meeting'deki tüm özellikleri Skype'a aktaracağını da açıkladı.

31 Aralık tarihine kadar tüm projelerin sonlandırılması gerektiğini belirten ve Skype'a taşınmasını isteyen Microsoft, bu hamlesiyle eski bir uygulamadan kurtulmak ve Skype'ın kullanımını arttırmak istiyor. Kullanıcılara bir kılavuz yardımıyla toplanıtılarının taşınmasını ve Skype'ta nasıl kullanılacağını anlatan Microsoft, kullanıcıların tüm toplantı kayıtlarını indirmelerine yardımcı olacağını dile getirdi. Ayrıca Microsoft'ta geliştirici olarak çalışan Doug Deitterick yaptığı açıklamada, "Skype for Business ve Skype Meeting Broadcast'i yeni görüşmelere, toplantılara, projelere hazır hale getirmek için çok çalıştık ve artık Live Meeting'i sonlandıracağımız için sizi Skype'a geçmeye davet ediyoruz " dedi. Deitterick aşağıdaki tablo yardımıyla Skype for Business'ın Live Meeting'e göre çok daha iyi olduğunu ifade etti.

Deitterick açıklamasına Skype Meeting Broadcast'te şimdiye kadar yapmış olduğu değişikliklere ve gelişmelere değinerek devam etti ve uygulamanın şu anda 10 bin indirilmede olduğunu belirtti. Yakın zamanda iOS ve Android için hizmete sunulacağını da söyleyen geliştirici, 31 Aralık tarihinden önce planlanan herhangi bir toplantının uygulamadan yapılabileceğini ifade etti.