Microsoft Outlook'a Gece Modu Geliyor

Altı yıl önce Microsoft şirketi tarafından Hotmail'in yerini alarak gelen Outlook şu anda yaklaşık 400 milyon aktif kullanıcıya sahip. Bu anlamda kullanıcıları tatmin etmek isteyen Microsoft, Outlook için Gece Modu üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

Yazılım devi, geçtiğimiz yılki Cadılar Bayramı için geçici bir Gece Modu getirmiş ve kullanıcılarını meraklandırmıştı. Ancak son birkaç aydır Outlook.com Gece Modu için çalışmalarını hızla yürüten Microsoft yine de resmi bir tarih vermedi. Outlook.com ekip üyesi tarafından söylenene göre gecikmenin nedeni, Microsoft'un en iyi gece modunu sunma isteğinde olması.

Outlook için çalışan ekipten olan Tom Warren yaptığı açıklamada “Gecikmenin bir nedeni, lider bir e-posta istemcisi için en iyi Gece Modunu sunmaktaki ısrarımızdır (bunu gördüğünüzde bize hak vereceğiniz garanti ediyorum)” şeklinde konuştu. Ayrıca geçtiğmiz yılki Gece Modu'nun yalnızca bir prototip olduğunu da şu şekilde dile getirdi:

"Geçen yıl Cadılar Bayramı'nda gördüğünüz gizli önizleme, tam sürüme hazır olmak için çok daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulan bir prototip ve Cadılar Bayramına özel bir yenilikti."

400 milyonu aşkın kullanıcıya sahip olan Outlook'un en çok istenen özelliklerinden biri Gece Modu. Bu yeniliğin üzerinde çalıştıklarını duyuran Microsoft'un yine de resmi bir tarih vermediğini hatırlatmak gerekiyor.