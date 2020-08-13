Microsoft Surface Duo, Kaç Yıl Android Güncellemesi Alacak?

Microsoft’un yeni çift ekranlı cihazı Surface Duo, Android işletim sisteminden güç alıyor. 1400 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulan cihaz Android güncellemelerini kaç yıl alacak? Microsoft, açıkladı.

Microsoft, Üç Yıl Desteği Kesmeyecek!

Android Authority’nin haberine göre, yeni katlanabilir cihaz Microsoft Surface Duo üç yıl boyunca işletim sistemi ve güvenlik güncellemelerini alacak. Microsoft’un ilk gerçek Android cihazı için sağlam bir taahhüt ancak unutulmamalı ki bu cihazın satış fiyatı 1399 dolar. Microsoft, Google Pixel serisi ve Samsung’un Galaxy S10, Galaxy S20, Note 10 ve Note 20 serisi gibi üç yıllık işletim sistemi desteği sunacak. OnePlus’ın da kullanıcılara en az üç yıl güvenlik yaması ve iki yıl büyük güncelleme sunduğunu da belirtelim.

Kullanıcılar, şirketlerden en az üç yıl yazılım desteği bekliyor. Bazıları beş yılın kriter olması gerektiğine inanıyor. Son yıllarda akıllı telefonların fiyatlarındaki artış dikkate alındığında, Android üreticilerinin en azından amiral gemisi (üst seviye) modelleri için Apple gibi beş yıllık desteği sağlaması gerekir ancak Google gibi saf Android deneyimi yaşatan Google Pixel telefonlarında bunu sağlayamıyor.

Microsoft Surface Duo Özellikleri

Microsoft Surface Duo, yüksek fiyatlı bir ürün ancak üst seviye donanıma sahip değil. Çift 5.6 inç AMOLED ekran (birlikte 8.1 inç), 6GB RAM, 256GB’a kadar depolama, 3577 mAh batarya, Qualcomm Snapdragon 855 işlemci, çift SIM (nano-SIM + e-SIM) ile gelen cihazda NFC bağlantısı bulunmuyor, stereo hoparlörler yok, ayrıca 5G bağlantısını desteklemiyor.