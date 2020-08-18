Microsoft, Xbox Series X'in Çok Satmasıyla İlgilenmiyor

Görünüşe göre Microsoft için rakiplerinden fazla Xbox Series X satmanın bir önemi yok. Phil Spencer, katıldığı bir programda yaklaşımlarının son derece farklı olduğunu dile getirdi.

Yeni nesil konsollar PlayStation 5 ve Xbox Series X ile tanışmamıza birkaç ay kaldı ve heyecan git gide tırmanıyor. Biz oyunculara göre konsol savaşlarında yeni bir el başlayacak. Hangi konsolun daha fazla satacağı ise çok önden beridir merak konusuydu ve bu yönde de birçok tahmin ortaya atıldı. Kimi analistler Sony cephesinin yine bitiş çizgisine önde varacağını iddia ederken, kimi analistler ise Microsoft cephesinin galibiyet konusunda önemli bir avantajı elinde bulundurduğundan oldukça eminler.

Microsoft, Rakiplerinden Fazla Xbox Series X Satmak Hedefinde Değil

Peki konsol üreticileri bu konuda ne düşünüyor? Şimdilik Japon teknoloji devinden bir ima dahi gelmedi ama Amerika menşeli yazılım devinin hedefi, Xbox patronu Phil Spencer'a göre rakiplerinden daha fazla konsol satmak değil. Hedeflerinde oyuncular ve oyunlarını nerede oynamak istiyorlarsa buna göre bir seçenek / seçenekler sunmak var.

Gary Whitta Youtube kanalında yayınlanan Animal Talking yayınına katılan Xbox patronu, "Eğer yaklaşımımız Nintendo ve Sony'ye göre daha fazla konsol satmak olsaydı, oyunlarımızı PC'ye çıkartmazdık. Oyunlarımızı Xbox One'a da çıkartmazdık, xCloud yapmaz ve insanların oyunlarını telefonlarında oynamalarına müsaade etmezdik." yorumunda bulundu ve devam etti: "'Sattığım konsolların sayısına karşılık diğer şirket sattığı konsolların sayısı', bu bizim yaklaşımımız değil."

Program ilerleyen kısımlarında Phil Spencer, diğer şirketlerin yaklaşımlarını küçümsemediğini ama müşteriler ile konuştuğunda da Xbox üyesi olmaları durumunda deneyimi onların etrafında oluşturmayı istediklerini söylediğinden de bahsediyor.

Doğrusunu söylemek gerekirse, Phil Spencer tarafından bulunulan bu söylem epey dikkat çekici ve muhtemelen Kasım ayı içeriğinde oyun dünyasına kapılarını açacak olan yeni nesildeki yaklaşımı net bir şekilde ortaya koyuyor. Bakalım sonucu nasıl olacak? Merakla beklemede olacağız.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Microsoft cephesinin yaklaşımı doğru bir yaklaşım mı? Düşüncelerinizi bizlerle yorum bölümünde paylaşmayı ihmal etmeyin.