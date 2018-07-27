Milli Klavye Tambu'ya Arama Motoru Geliyor

Tam bir yıl önce akıllı telefonlar için Türk Telekom tarafından sunulan ve şimdiye kadar 6.6 milyon indirilme sayısına ulaşan Tambu, yepyeni özelliklerle kullanıcı ağını genişletmek istiyor. Yerli klavye uygulamasına arama motoru ve lokasyon bazlı entegrasyonlar geliyor.

Tambu'nun ilk yıl değerlendirmesini ve ikinci fazında tüketicilerle buluşacak yeniliklerini paylaşan Türk Telekom Dijital Servisler Başkanı Ramazan Demir, şimdiye kadarki Tambu performansından memnun olduklarını söyledi. Bir yıllık süreçte 68 milyon yerel içerikli tema ve GIF kullanıldığını aktaran Demir, uygulamayı daha da genişleteceklerini ifade etti.

"En yakın rakibinin 3 katı kadar indirilen Tambu, ülkemizde en çok indirilen klavye uygulaması oldu ve halkımız tarafından oldukça hızlı bir şekilde benimsendi." şeklinde konuşan Ramazan Demir, arama motoru ve lokasyon bazlı entegrasyonları yakında uygulamaya getireceklerini duyurdu. Üç aylık süreçte bu yenilikleri yapmak istediklerini söyleyen Demir verdiği demeçte şunları belirtti:

"Önümüzdeki dönemde Tambu'ya ekleyeceğimiz arama motoru ile kullanıcılar aradıkları GIF'lere, emojilere ve hareketli çıkartmalara daha hızlı ulaşabilecek. Lokasyon bazlı arama imkanını geliştirerek TAMBU'dan çıkmadan pek çok ihtiyacın giderileceği bir ortam yaratıyoruz. Bize özel, yenilikçi bir yaklaşımla yapay zekayı kullanarak kişisel sözlüğü geliştiriyoruz."

Samsung Telefonları Doğrudan Tambu'yu Barındıracak

Son olarak Tambu'nun Türkiye'ye gelen Samsung cihazlarında bulunacağını da belirtmek gerekiyor. Bu konuda Samsung Türkiye ile anlaşma sağlayan Türk Telekom, OMC (Open Market Customization) teknolojisinden yararlanarak cep telefonlarına Türk Telekom hattı takılması halinde Tambu uygulamasının doğrudan yükleneceğini söyledi.