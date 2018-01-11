Milyarder Warren Buffet: Bitcoin'in Sonu Çok Kötü Olacak

88.3 milyar dolar ile dünyanın en zengin üçüncü kişisi olan ABD'li yatırımcı Warren Buffet, Bitcoin ve diğer kripto para birimleri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Buffet, CNBC kanalında verdiği röportajda Bitcoin'in anlık bir değer kazandığını ve aniden sonunun çok kötü olacağını dile getirdi. Ancak bu konuya dair net bir tarih vermekten kaçındı.

Geçtiğimiz yılki açıklamasından bu yana Bitcoin hakkındaki yorumunu değiştirmeyen Warren Buffet, "Bitcoin ve diğer kripto para birimleri, hepsi sadece birer kabarcık. Zamanla yok olacaklar." dedi. Buffet Kasım ayında yaptığı bir açıklamada ise kripto para piyasasını balon olarak nitelendirmiş ve insanların büyük beklentilere girmemesi gerektiğini belirtmişti.

Ayrıca röportaj sırasında genç yatırımcıların Bitcoin'e güvenmemesi gerektiğini vurgulayan ABD'li milyarder, "Onlar bu konuda heyecanlı çünkü kripto para birimleri şu an artış içerisinde ve belli belirsiz kazançlı gibi duruyor. Ancak bunların sonu hiç iyi olmayacak." şeklinde konuştu.

Ayrıca herhangi bir kripto para birimiyle ilgilenmediğini ifade eden Warren Buffet, "Hakkında hiçbir şey bilmediğim ve güvenmediğim bir varlığa yatırım yapmam." dedi. Peki ya siz Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşın.