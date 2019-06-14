MIUI 11'i Alacak Olan Xiaomi Cihazları Belli Oldu

Xiaomi'nin Android Q tabanlı MIUI 11 güncellemesini alacak olan cihazlar belli oldu. Sizler için Android Q tabanlı MIUI 11 güncellemesini alacak olan Xiaomi modellerini sıraladık.

MIUI 11 Güncellemesini Alacak Olan Telefonlar

Xiaomi, Android Q tabanlı MIUI 11 güncellemesini alacak olan cihazları ve güncellemenin çıkış tarihini açıkladı. MIUI 11 güncellemesi Ocak 2019’dan bu yana geliştirme aşamasında olup, büyük bir revizyon beklemektedir. Dünya çapındaki milyonlarca Xiaomi kullanıcısı MIUI 11'in yeniliklerini merak etmekte. Xiaomi şimdilik MIUI 11'in neler sunduğuna dair bir açıklamada bulunmadı.

Android Q tabanlı MIUI 11 güncellemesini alacak olan cihazlar şu şekilde:

Xiaomi Mi 9 / Mi 9 SE

Redmi K20 Pro

Xiaomi Mi 8 / Mi 8 Screen Fingerprint Edition / Mi 8 Explorer Edition

Mi Mix 2S

Mi Mix 3

Redmi K20

Redmi Note 7 / Note 7 Pro (Q1 2020)

Android Q beta programı şu anda Xiaomi Mi Mix 3 ve Mi 9 için mevcut, yeni çıkan Redmi K20 Pro da kısa bir süre içerisinde bu beta programına dahil edilecek.

MIUI 11 Güncellemesi Ne Zaman Çıkacak?

Xiaomi kullanıcılarının merakla beklediği MIUI 11 güncellemesi 2020 yılında çıkacak. Güncellemenin öncelikle Çin'de bulunan cihazlara yönelik çıkacağı, daha sonra da global sürümün çıkacağı konuşulmakta.

Sizler Xiaomi'nin MIUI 11 güncellemesini alacak olan cihazları hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!