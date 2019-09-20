Xiaomi'nin yeni arayüzü MIUI 11'in özellikleri hakkında detaylar gelmeye başladı. Xiaomi, Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da MIUI 11 ile ilgili bir poster yayınladı.

Weibo'da yayınlanan görsele göre, MIUI 11 deprem olduğunda sizi uyaracak. Xiaomi deprem uyarı özelliğini "hayat kurtarıcı" olarak tanımladı. Xiaomi'nin ürün müdürü ve MIUI deneyiminin genel müdürü, deprem uyarı özelliğini onayladı ve şu açıklamayı yaptı:

"Hayata ve işe ek olarak herkesin kişisel güvenliği hakkında da endişe duyuyoruz. 'MIUI Care Series' içerisinde deprem uyarı isminde yeni bir özellik bulunmakta."

Xiaomi, deprem uyarı özelliği için rasathaneler ile iş birliği yapacak. Bulunduğunuz çevrede deprem olma ihtimali varsa sistem otomatik olarak cihazına bildirim gönderecek. Bildirimin yanında sizi sesli olarak uyaracak.

MIUI 11 ile gelcek olan deprem uyarı özelliği hakkında gelen sızıntılar şimdilik bu kadar.

MIUI 11 Ne Zaman Tanıtılacak?

MIUI 11'in 24 Eylül'de düzenlenecek olan lansmanda tanıtılması bekleniyor. 24 Eylül'de Xiaomi'nin ayrıca Mi Mix 4, Mi 9 Pro 5G ve 8K akıllı televizyonu tanıtacağı konuşuluyor.

MIUI 11 hakkında gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Takipte kalın!