Mobil İçin Yenilenmiş Yahoo Mail'e Göz Atın

Dünyanın en büyük mail sistemi Gmail'e meydan okuyan Yahoo Mail, mobil ve Android Go için baştan aşağı düzenlendi. Halihazırda 227 milyonu aşkın kullanıcıya hitap eden Yahoo Mail'in genel anlamda daha pratikleşmesi ve daha az yer kaplaması dikkat çekiyor.

Bir süre önce Google tarafından tanıtılan Android Go, düşük model telefonlara yönelikti. Android Go'da sistem dosyalarını minimuma indiren Google, aynı zamanda daha kısıtlı bir Play Store sunuyordu. Bu fırsattan yararlanmak isteyen ve Android Go kullanıcıları için yepyeni bir Mail sunan Yahoo, amaçlarının telefonda en iyi deneyimi sunmak olduğunu dile getirdi.

Yahoo Mail'in yeni sürümünde yer alan işlevler arasında e-postaları sürükleyerek 'okundu' olarak işaretleme veya silme gözlerden kaçmıyorken aynı zamanda uygulama içerisinde açık ve koyu mod arasında seçim yapma şansı tanınıyor. Ayrıca klasörlere hızlı erişim sağlayan yeniden tasarlanan bir kenar çubuğu ve sonsuz kaydırmalı gelen kutusu kullanıcıları karşılıyor.

Yahoo Mail Go Yalnızca 10MB!

Yeniden tasarlanan kenar çubuğu sayesinde diğer e-postalara erişmek daha basit hale geliyorken bunun dışında kullanıcılara otomatik cevap önermeleri de sunuluyor. Ayrıca yeni Yahoo Mail'in, Android Go üzerinde 10MB'den az yer kaplaması da gözlerden kaçmıyor. Standart Mail uygulamasıyla aynı mimariye dayanan Yahoo Mail Go, pek çok kişinin yeni tercihi olacak gibi gözüküyor.

Mobil ve Android Go üzerindeki Yahoo Mail'in yenilenmesi hakkında açıklamada bulunan üst düzey yönetici Joshua Jacobson, geleceğe yatırım yaptıklarını belirtti.

“2025 yılına gelindiğinde, mobil internet kullanıcılarının sayısının yüzde 50'nin üzerinde genişlemesi bekleniyor. Biz de Mail'deki güncellemenin, mobil kullanıcılarının özel ihtiyaçlarını anlamak ve karşılamak için önemli olduğuna inanıyoruz." şeklinde konuşan Jacobson, Yahoo Mail'in sürekli büyüdüğüne de dikkat çekti.

Yahoo! Mail Yahoo! Mail, Yahoo'nun Windows 10 kullanıcılarına hazırladığı özel e-posta uygulaması. İndir Yahoo Mail Yahoo e-posta adresinizde yer alan mailleri Android telefon ve tabletlerinizden kontrol edip yanıtlamak için bu resmi Yahoo uygulamasını kullanabilirsiniz. İndir Yahoo Mail Yahoo Mail servisinde bulunan e-postalarınızı yönetmek için resmi Yahoo Mail iPhone ve iPad uygulamasını kullanabilirsiniz. İndir



