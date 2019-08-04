Mobil İnternet Trafiğinde YouTube Zirvede

Mobil internet kullanıcılarının daha çok hangi uygulamalarda zaman geçirdiği belli oldu.

Şubat 2019’da Sandvine tarafından yapılan bir araştırmada, dünyadaki mobil trafiğin uygulamalara göre dağılımı belirlendi.

Buna göre dünyadaki mobil internet trafiğinin yüzde 37’si video içerik sitesi Youtube’da gerçekleşiyor. YouTube’dan sonra yüzde 8.4 ile ikinci sırada Facebook ve yüzde 8.3 ile üçüncü sırada Snapchat yer alıyor.

Dijital yayın platformu Netflix ise, internette en fazla trafik akışına sahip uygulamalardan biri olarak dikkat çekse de mobil trafik alanında sadece yüzde 2.4’lük bir orana sahip.

Rapora göre, YouTube diğer uygulamalara büyük bir fark atmış durumda ve diğer uygulamaların onu yakalayabilmesi pek de kolay görünmüyor.

Mobil trafiğin uygulamalara göre dağılım oranları şu şekilde:

YouTube: % 37

Facebook: % 8.4

Snapchat: % 8.3

Instagram: % 5.7

İnternet Tarayıcıları: % 4.6

Netflix: % 2.4

WhatsApp: % 3.7

App Store: % 2.1

Google Play: % 1