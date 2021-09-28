Mobil Oyun Harcamaları Rekor Seviyeye Ulaştı

App Annie tarafından yayımlanan bir rapora göre mobil oyun harcamaları inanılmaz bir seviyeye ulaştı. 2021 yılının üçüncü çeyreğinde oyunlara yapılan harcamaların miktarı 1,7 milyar doları aştı. Rapora ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Mobil Oyun Harcamaları 3. Çeyrekte 1,7 Milyar Doları Geçti

Uygulama analiz şirketi App Annie, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde oyunların elde ettiği gelire ilişkin bir rapor yayımladı. Yayımlanan rapora göre üçüncü çeyrekte mobil oyunlara yapılan harcamalar rekor düzeye ulaştı.

2019 yılının üçüncü çeyreğinde mobil oyun gelirleri 1,2 milyar dolar civarındaydı. Bu miktar, 2020 yılının aynı döneminde 1,5 milyar doların biraz üzerine çıkmıştı. Bu yılın üçüncü çeyreğinde ise mobil oyunlara yapılan harcamalar yüzde 35 oranında artarak 1,7 milyar doları geçti.

Mobil oyun sektörünün 2020 yılında yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile büyüdüğü söyleniyordu. Dolayısıyla 2021 yılında bu büyümenin yavaşlayacağı tahmin ediliyordu fakat büyüme hızı beklendiği gibi yavaşlamadı.

Üçüncü Çeyrekte En Fazla İndirilen Mobil Oyunlar

My Talking Angela 2 Count Masters Garena Free Fire Bridge Race PUBG Mobile Subway Surfers Fidget Toys Trading 3D Hair Challenge Roblox Candy Crush Saga

2021 yılının üçüncü çeyreğinde dünya genelinde en fazla indirilen mobil oyun My Talking Angela 2 oldu. İkinci sırada ise Count Masters isimli yapım yer aldı. Paylaşılan listenin üçüncü sırasında battle royale türündeki Garena Free Fire bulunuyor.

Üçüncü Çeyrekte En Fazla Kazanan Mobil Oyunlar

Roblox Genshin Impact Pokemon Go Candy Crush Saga Uma Musume Pretty Derby Coin Master Honor of Kings PUBG Mobile Fate/Grand Order Game for Peace

Bu yılın üçüncü çeyreğinde en fazla kazanan yapım Roblox oldu. Çevrim içi oyun platformu Roblox, diğer platformlarda da oldukça popüler durumda. İkinci sırada Genshin Impact yer alırken üçüncü sırada ise Pokemon Go konumlandı.

Dördüncü sırada bulmaca türündeki Candy Crush Saga bulunuyor. Paylaşılan listenin beşinci sırasında Uma Musume Pretty Derby konumlanırken altıncı sırada Coin Master yer aldı.