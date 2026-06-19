Electronic Arts Oyunlarında %95'e Varan indirim! Fırsatı Kaçırmayın
Steam'de Electronic Arts oyunları için yüzde 95'e varan indirim başladı. Peki, oyunların fiyatı ne kadar oldu? İşte merak edilen sorunun yanıtı!
⚡ Önemli Bilgiler
- Steam'de Electronic Arts oyunları için yüzde 95'e varan indirim başladı. Örneğin Battlefield 1, 39.99 dolar (1.857 TL) yerine 1.99 dolar (92 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı.
- Dead Space 59.99 dolar (2.786 TL) yerine 5.99 dolar (278 TL) fiyat etiketiyle satılıyor. Need for Speed Heat, 69.99 dolardan (3.250 TL) 6.99 dolara (324 TL) düştü.
- Dragon Age Inquisition, 39.99 dolar (1.857 TL) yerine 3.99 dolar (185 TL) fiyat etiketiyle satılıyor. Mass Effect Legendary Edition ise 59.99 dolar (2.786 TL) yerine 4.79 dolar (222 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı.
Electronic Arts'ın (EA) oyunlarını oynamak isteyen oyuncular için kaçırılmayacak bir fırsat sunuldu. Steam'de başlayan kampanya ile birlikte Battlefield serisinden EA Sports FC 26'ya kadar çok sayıda oyun indirime girdi. Böylece çok sevilen EA oyunlarını daha uygun bir fiyat ile satın almak mümkün oldu.
Steam'de Battlefield Serisinin Fiyatı Ne Kadar Oldu?
|Oyun Adı
|İndirimsiz Fiyat
|İndirimli Fiyat
|İndirim Oranı
|Battlefield 6
|69.99 dolar (3.250 TL)
|34.99 dolar (1.625 TL)
|%50
|Battlefield V
|49.99 dolar (2.321 TL)
|2.49 dolar (115 TL)
|%95
|Battlefield 1
|39.99 dolar (1.857 TL)
|1.99 dolar (92 TL)
|%95
|Battlefield 2042
|59.99 dolar (2.786 TL)
|2.99 dolar (138 TL)
|%95
|Battlefield 3 Premium Edition
|39.99 dolar (1.857 TL)
|1.99 dolar (92 TL)
|%95
|Battlefield 4 Premium Edition
|39.99 dolar (1.857 TL)
|1.99 dolar (92 TL)
|%95
|Battlefield Hardline
|39.99 dolar (1.857 TL)
|1.99 dolar (92 TL)
|%95
En iyi savaş oyunları arasında yer alan Battlefield 6, Steam'de başlayan kampanya kapsamında yüzde 50 oranında indirime girerek 69.99 dolar (3.250 TL) yerine 34.99 dolar (1.625 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Serinin en sevilen oyunlarından biri olan Battlefield V ise yüzde 95 oranında indirim ile birlikte 49.99 dolardan (2.321 TL) 2.49 dolara (115 TL) düştü.
Steam'de EA Sports FC 26'nın Fiyatı Ne Kadar Oldu?
EA Sports FC 26'nın standart sürümü yüzde 80 oranında indirime girdi. Futbol oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden FC 26, 69.99 dolar (3.250 TL) yerine 13.99 dolar (649 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Kaliteli grafiklere ve başarılı oynanış sistemine sahip oyunda Türkçe spiker desteği de mevcut.
Steam'de Dead Space Serisinin Fiyatı Ne Kadar Oldu?
|Oyun Adı
|İndirimsiz Fiyat
|İndirimli Fiyat
|İndirim Oranı
|Dead Space
|59.99 dolar (2.786 TL)
|5.99 dolar (278 TL)
|%90
|Dead Space 2
|19.99 dolar (928 TL)
|3.99 dolar (185 TL)
|%80
|Dead Space 3
|19.99 dolar (928 TL)
|3.99 dolar (185 TL)
|%80
Steam'de Need for Speed Serisinin Fiyatı Ne Kadar Oldu?
|Oyun Adı
|İndirimsiz Fiyat
|İndirimli Fiyat
|İndirim Oranı
|Need for Speed Heat
|69.99 dolar (3.250 TL)
|6.99 dolar (324 TL)
|%90
|Need for Speed Unbound
|69.99 dolar (3.250 TL)
|6.99 dolar (324 TL)
|%90
Steam'de Dragon Age Serisinin Fiyatı Ne Kadar Oldu?
|Oyun Adı
|İndirimsiz Fiyat
|İndirimli Fiyat
|İndirim Oranı
|Dragon Age Inquisition
|39.99 dolar (1.857 TL)
|3.99 dolar (185 TL)
|%90
|Dragon Age II: Ultimate Edition
|29.99 dolar (1.392 TL)
|2.99 dolar (138 TL)
|%90
|Dragon Age: Origins - Ultimate Edition
|29.99 dolar (1.392 TL)
|2.99 dolar (138 TL)
|%90
Steam'de Star Wars Oyunlarının Fiyatı Ne Kadar Oldu?
|Oyun Adı
|İndirimsiz Fiyat
|İndirimli Fiyat
|İndirim Oranı
|Star Wars: Squadrons
|39.99 dolar (1.857 TL)
|3.99 dolar (185 TL)
|%90
|Star Wars: Jedi: Fallen Order
|39.99 dolar (1.857 TL)
|3.99 dolar (185 TL)
|%90
Steam'de Titanfall 2 ve Medal of Honor'un Fiyatı Ne Kadar Oldu?
|Oyun Adı
|İndirimsiz Fiyat
|İndirimli Fiyat
|İndirim Oranı
|Titanfall 2
|29.99 dolar (1.392 TL)
|4.49 dolar (208 TL)
|%85
|Medal of Honor
|19.99 dolar (928 TL)
|4.99 dolar (231 TL)
|%75
Steam'de Mass Effect Legendary Edition'ın Fiyatı Ne Kadar Oldu?
BioWare tarafından geliştirilen Mass Effect Legendary Edition, kampanya kapsamında yüzde 92 oranında indirime girdi. RPG oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden yapım, 59.99 dolar (2.786 TL) yerien 4.79 dolar (222 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı.
Steam'de Split Fiction'ın Fiyatı Ne Kadar Oldu?
Hazelight Studios tarafından geliştirilen Split Fiction, yüzde 35 oranında indirime girdi. İki kişiyle oynanan bu oyun, 49.99 dolar (2.321 TL) yerine 32.49 dolar (1.509 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Kaliteli grafiklere ve başarılı oynanış sistemine sahip oyunun Steam'deki en son incelemeleri "çok olumlu" durumda.
Electronic Arts Oyunları Kampanyası Ne Zaman Bitecek?
En popüler dijital oyun mağazalarından biri olan Steam'deki Electronic Arts oyunları kampanyası 25 Haziran 2026 tarihinde sona erecek. Belirtilen tarihe kadar EA'nın oyunlarını daha uygun bir fiyata satın alabilirsiniz.
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Editörün Yorumu
Steam'deki kampanyanın çok önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Yüzde 95'e varan indirim içeren kampanya sayesinde çok sayıda oyun oldukça uygun fiyata satın alınabiliyor. Örneğin en iyi savaş oyunlarından biri olan Battlefield 6, 69.99 dolar (3.250 TL) yerine 34.99 dolar (1.625 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Bu oyun geçtiğimiz yılın ekim ayında satışa sunulmuştu.