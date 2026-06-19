Electronic Arts Oyunlarında %95'e Varan indirim! Fırsatı Kaçırmayın

Electronic Arts'ın (EA) oyunlarını oynamak isteyen oyuncular için kaçırılmayacak bir fırsat sunuldu. Steam'de başlayan kampanya ile birlikte Battlefield serisinden EA Sports FC 26'ya kadar çok sayıda oyun indirime girdi. Böylece çok sevilen EA oyunlarını daha uygun bir fiyat ile satın almak mümkün oldu.

Steam'de Battlefield Serisinin Fiyatı Ne Kadar Oldu?

En iyi savaş oyunları arasında yer alan Battlefield 6, Steam'de başlayan kampanya kapsamında yüzde 50 oranında indirime girerek 69.99 dolar (3.250 TL) yerine 34.99 dolar (1.625 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Serinin en sevilen oyunlarından biri olan Battlefield V ise yüzde 95 oranında indirim ile birlikte 49.99 dolardan (2.321 TL) 2.49 dolara (115 TL) düştü.

FIRSAT Battlefield 1 %95 İNDİRİM $1,99 $39,99 0 gün : 0 saat Kampanyaya Git →

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FIRSAT Battlefield V %95 İNDİRİM $2,49 $49,99 0 gün : 0 saat Kampanyaya Git →

FIRSAT Battlefield 2042 %95 İNDİRİM $2,99 $59,99 0 gün : 0 saat Kampanyaya Git →

FIRSAT Battlefield 6 %51 İNDİRİM $34,99 $69,99 0 gün : 0 saat Kampanyaya Git →

FIRSAT Battlefield Hardline $1,99 $39,99 0 gün : 0 saat Kampanyaya Git →

Steam'de EA Sports FC 26'nın Fiyatı Ne Kadar Oldu?

EA Sports FC 26'nın standart sürümü yüzde 80 oranında indirime girdi. Futbol oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden FC 26, 69.99 dolar (3.250 TL) yerine 13.99 dolar (649 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Kaliteli grafiklere ve başarılı oynanış sistemine sahip oyunda Türkçe spiker desteği de mevcut.

FIRSAT EA SPORTS FC 26 %80 İNDİRİM $13,99 $69,99 0 gün : 0 saat Kampanyaya Git →

Steam'de Dead Space Serisinin Fiyatı Ne Kadar Oldu?

Oyun Adı İndirimsiz Fiyat İndirimli Fiyat İndirim Oranı Dead Space 59.99 dolar (2.786 TL) 5.99 dolar (278 TL) %90 Dead Space 2 19.99 dolar (928 TL) 3.99 dolar (185 TL) %80 Dead Space 3 19.99 dolar (928 TL) 3.99 dolar (185 TL) %80

FIRSAT Dead Space %90 İNDİRİM $5,99 $59,99 0 gün : 0 saat Kampanyaya Git →

FIRSAT Dead Space 2 %80 İNDİRİM $3,99 $19,99 0 gün : 0 saat Kampanyaya Git →

FIRSAT Dead Space 3 %90 İNDİRİM $5,99 $59,99 0 gün : 0 saat Kampanyaya Git →

Steam'de Need for Speed Serisinin Fiyatı Ne Kadar Oldu?

Oyun Adı İndirimsiz Fiyat İndirimli Fiyat İndirim Oranı Need for Speed Heat 69.99 dolar (3.250 TL) 6.99 dolar (324 TL) %90 Need for Speed Unbound 69.99 dolar (3.250 TL) 6.99 dolar (324 TL) %90

FIRSAT Need for Speed Heat %90 İNDİRİM $6,99 $69,99 0 gün : 0 saat Kampanyaya Git →

FIRSAT Need for Speed Unbound $6,99 $69,99 0 gün : 0 saat Kampanyaya Git →

Steam'de Dragon Age Serisinin Fiyatı Ne Kadar Oldu?

FIRSAT Dragon Age II %90 İNDİRİM $2,99 $29,99 0 gün : 0 saat Kampanyaya Git →

FIRSAT Dragon Age Inquisition %90 İNDİRİM $3,99 $39,99 0 gün : 0 saat Kampanyaya Git →

FIRSAT Dragon Age: Origins $2,99 $29,99 0 gün : 0 saat Kampanyaya Git →

Steam'de Star Wars Oyunlarının Fiyatı Ne Kadar Oldu?

Oyun Adı İndirimsiz Fiyat İndirimli Fiyat İndirim Oranı Star Wars: Squadrons 39.99 dolar (1.857 TL) 3.99 dolar (185 TL) %90 Star Wars: Jedi: Fallen Order 39.99 dolar (1.857 TL) 3.99 dolar (185 TL) %90

FIRSAT STAR WARS: Squadrons %90 İNDİRİM $3,99 $39,99 0 gün : 0 saat Kampanyaya Git →

Steam'de Titanfall 2 ve Medal of Honor'un Fiyatı Ne Kadar Oldu?

Oyun Adı İndirimsiz Fiyat İndirimli Fiyat İndirim Oranı Titanfall 2 29.99 dolar (1.392 TL) 4.49 dolar (208 TL) %85 Medal of Honor 19.99 dolar (928 TL) 4.99 dolar (231 TL) %75

FIRSAT Titanfall 2 %83 İNDİRİM $4,99 $29,99 0 gün : 0 saat Kampanyaya Git →

FIRSAT Medal of Honor %75 İNDİRİM $4,99 $19,99 0 gün : 0 saat Kampanyaya Git →

Steam'de Mass Effect Legendary Edition'ın Fiyatı Ne Kadar Oldu?

BioWare tarafından geliştirilen Mass Effect Legendary Edition, kampanya kapsamında yüzde 92 oranında indirime girdi. RPG oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden yapım, 59.99 dolar (2.786 TL) yerien 4.79 dolar (222 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı.

FIRSAT Mass Effect Legendary Edition %92 İNDİRİM $4,79 $59,99 0 gün : 0 saat Kampanyaya Git →

Steam'de Split Fiction'ın Fiyatı Ne Kadar Oldu?

Hazelight Studios tarafından geliştirilen Split Fiction, yüzde 35 oranında indirime girdi. İki kişiyle oynanan bu oyun, 49.99 dolar (2.321 TL) yerine 32.49 dolar (1.509 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Kaliteli grafiklere ve başarılı oynanış sistemine sahip oyunun Steam'deki en son incelemeleri "çok olumlu" durumda.

FIRSAT Split Fiction %34 İNDİRİM $32,99 $49,99 0 gün : 0 saat Kampanyaya Git →

Electronic Arts Oyunları Kampanyası Ne Zaman Bitecek?

En popüler dijital oyun mağazalarından biri olan Steam'deki Electronic Arts oyunları kampanyası 25 Haziran 2026 tarihinde sona erecek. Belirtilen tarihe kadar EA'nın oyunlarını daha uygun bir fiyata satın alabilirsiniz.

Editörün Yorumu

Steam'deki kampanyanın çok önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Yüzde 95'e varan indirim içeren kampanya sayesinde çok sayıda oyun oldukça uygun fiyata satın alınabiliyor. Örneğin en iyi savaş oyunlarından biri olan Battlefield 6, 69.99 dolar (3.250 TL) yerine 34.99 dolar (1.625 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Bu oyun geçtiğimiz yılın ekim ayında satışa sunulmuştu.