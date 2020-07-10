Mobil Oyun İndirmeleri Arttı, Oyunlara Servet Döktük!

Koronavirüs, yaşam alışkanlarını değiştirdi. Evde her zamankinden fazla zaman geçirir olduk, eğlenceyi de evde sürdürdük. Medya takip kurumu Ajans Press’e göre, hala içinden tam olarak çıkamadığımız bu zorlu dönemde en çok telefonda oyun oynayarak zaman geçirdik. 2020 yılının ikinci çeyreğinde mobil oyun indirme oranı artış gösterirken, oyunlara ciddi paralar döktük.

Ajans Press dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre, 2020 yılında mobil uygulamalar ile ilgili basına 2 bin 486 haber yansıdı. Bunlardan 397’sini mobil oyunlar oluştururken, Türk oyun şirketinin yabancı bir firmaya satılması haberi gündeme bomba gibi düştü.

Ücretsiz Mobil Oyunlara Para Döktük!

App Annie verilerinden elde edilen bilgiler ışığında da 2020 yılının ikinci çeyreği için mobil oyunlara ilgi arttı, Apple App Store ve Google Play Store’da toplam 14 milyar indirme gerçekleşti, en fazla indirilen oyun Save the Girl oldu. Popüler mobil oyunların çoğu ücretsiz olmasına karşın, oyunlara harcanan para 19 milyar dolara ulaştı. Bu noktada geliştiricilerin ücretsiz olarak yayınladığı oyunlarda uygulama içi satın alımlardan elde ettikleri gelirlerin çok yüksek olduğunu belirtmek gerek. Özellikle strateji - savaş oyunlarında belli bir noktadan sonra ilerlemenin, üstünlük elde etmenin tek yolu uygulama içi satın alım.

Mobil Uygulama İndirmeleri de Arttı

Mobil uygulamalar da mobil oyunlar kadar ilgi gördü. Aynı zaman diliminde toplam indirilen yeni uygulama sayısı 35 milyar olarak görülürken, yine ücretsiz indirilebilen ancak özellikleri kısıtlı sunan uygulamalara 27 milyar dolar harcandı.