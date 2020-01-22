Mortal Kombat Kollection Online PEGI Tarafından Derecelendirildi

Warner Bros. ve NetherRealm Studios, Mortal Kombat ile ilgili sürpriz büyük bir duyuruya hazırlanıyor olabilir. Mortal Kombat Kollection Online, PlayStation 4, PC, Switch ve Xbox One için PEGI tarafından derecelendirildi.

Bahsi geçen derecelendirme daha dün yapılmış. Henüz kaldırılmadığına göre muhtemelen herhangi bir kaza eseri ortaya çıkma durumu yok. Açıklama kısmında ise "Mortal Kombat Kollection Online, hayranların her daim istediği orijinal Mortal Kombat üçlemesi. Klasikleri dirilten geliştirilmiş sanat, oynanış ve inanılmaz bir deneyim sunan çevrimiçi özellikler." yazılı.

Mortal Kombat Kollection Online adı aslında karşımıza ilk kez bu derecelendirme ile çıkmıyor. Blind Squirrel Games stüdyosu 2018 yılı içerisinde ilk üç oyunun HD Remaster versiyonlarının bulunduğu Mortal Kombat Kollection Online üzerinde çalışmıştı. Popüler Krypt modu, karakter gelişimi ve başka bir oyuncuya meydan okumak gibi özelliklerin planlandığı bu proje, ne yazık ki iptal olmuştu. Geçtiğimiz yılın Nisan ayında da Konsept Tasarımcısı ve Kullanıcı Arayüzü Sanatçısı Danny Huynh, ArtStation hesabı üzerinden iptal edilen bu projenin ekran görüntülerini paylaşmıştı.

PEGI tarafından yapılan derecelendirmeye bakacak olursak, NetherRealm Studios aynı isimle sıfırdan bir proje için kolları sıvamış gibi görünüyor. İptal edildiği söylenen projeye kaldığı yerden devam edilmiyorsa tabii ki. Gelişmeleri takipte olacağız.