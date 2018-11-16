Moto G7’den Yeni Sızıntılar Geldi

Motorola’nın merakla beklenen telefonu Moto G7 ile ilgili sızıntılar gelmeye devam ediyor. İşte Moto G7 hakkında bildiğimiz her şey!

2014 yılında Çinli teknoloji devi Lenovo tarafından satın alınan Motorola, eski günlerinden bir hayli uzak olmasına rağmen son dönemde çıkardığı bütçe dostu telefonlarıyla piyasadaki varlığını iyiden iyiye hissettirmeye başladı.

Şirket, Moto G ailesinin üç yeni üyesi G6, G6 Play ve G6 Plus’ı geçtiğimiz nisan ayında tanıtmıştı. Peki, Motorola’nın bir sonraki bütçe dostu telefonu Moto G7’de bizleri neler bekliyor?

Moto G7 Kullanıcılara Neler Sunacak?

Çentikli bir tasarımla gelecek olan telefon, cam arka gövdesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. G7, arkasındaki "M" logosuna gömülü bir parmak izi sensörüne sahip olacak.

Moto G7’nin daha önce gördüğümüz gümüş yerine siyah renkte gelmesi bekleniyor. Bununla birlikte Mr Gizmo Blog, G7’nin şirketin Qi kablosuz şarj desteği sunan ilk G serisi akıllı telefonu olabileceğini belirtiyor.

Diğer söylentiler arasında, 6 inç Full HD + ekran, sekizli çekirdekli Qualcomm Snapdragon 660 işlemci, 4GB RAM, 64 GB depolama alanı, 3,500 mAh pil ve Android 9 Pie ile geleceği de mevcut.

Moto G7 Ne Zaman Piyasaya Sürülecek?

Moto G6'nın çıkış tarihi ile ilgili bilgiler şu anda havada. Moto G5, bazı pazarlarda Mart 2017'de piyasaya sürülmüştü, ancak geçtiğimiz nisan ayında tanıtılan Moto G6, 9 Mayıs’da satışa çıkmıştı.

Moto G7’nin 2019’un ilk veya ikinci çeyreğinde çıkmasını bekliyoruz.

Moto G7’nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Motorola'nın Moto G ailesindeki cihazları, piyasasının bütçe şampiyonu telefonları arasında yer alıyor ve bu durum muhtelemen G7 ile devam edecek.

Moto G5’nin perakende satış fiyatı 170 dolar civarındayken, G6 250 dolarlık fiyat etiketiyle gelmişti. Bu bilgilerin ışığında G7’nin fiyatının G6 ile aynı kalmasını veya 20 dolar ya da 25 dolar üstünde olacağını tahmin ediyoruz.