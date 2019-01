Moto G7 Serisindeki Yeni Modellere Ait Görseller Sızdırıldı

Motorola’nın yeni akıllı telefon serisi Moto G7’nin nasıl görüneceğini, geçtiğimiz yılın sonlarına doğru ortaya çıkan ve fabrikadaki CAD çizimlerine dayanan tasarımlarda görmüştük. Şimdilerde ise Moto G7 serisindeki tüm modellerin resmi görselleri ortaya çıktı.

Moto G7 Play (yukarıdaki), Moto G7 Power (aşağıdaki, siyah), Moto G7 (aşağıdaki, beyaz) ve Moto G7 Plus (aşağıdaki, kırmızı) olmak üzere Moto G7 serisindeki tüm akıllı telefonlar sızdırıldı. G7 Play ve G7 Power’ın her ikisi de ekranın üst kısmında geniş bir çentiğe, ekranın hemen altında bir Motorola yazısına ve arka tarafında Motorola markalı parmak izi okuyucu ile birlikte bir adet arka kameraya sahip. G7 ve G7 Plus modelleri ise daha küçük su damlası şeklinde bir çentiğe, yine bir adet arka kamera yerleşimine ve arka kısımda Motorola markalı parmak izi okuyucuya sahip.

Telefonların teknik özelliklerine geçecek olursak, özelliklerin biraz hafif olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bunlar birer Moto G serisi cihazı olduğu için, telefonların birer orta seviye akıllı telefon olarak gelmesini beklemek yanlış olmaz. Moto G7 Play’in gücünü Snapdragon 632 işlemcisinden alması beklenirken, Moto G7 Power Snapdragon 625 işlemcisiyle ve 5.000mAh’lik büyük bir batarya ile gelebilir. Moto G7 ve Moto G7 Plus ise Snapdragon 632 yonga setleri ile pazara giriş yapabilir gibi görünüyor.

Motorola'nın Moto G serisi akıllı telefonları, genel olarak satın alınabilecek en uygun fiyatlı akıllı telefonlardan bazıları olarak şimdiye kadar övgüyle karşılandı. Bu cihazlar, el değmemiş bir yazılım, agresif fiyatlandırma, sağlam tasarımlar ve özellikler sunuyor. Eldeki verilere göre, Moto G7 Play 170 dolar (yaklaşık 913 TL) fiyat etiketine sahip olacak. Moto G7 Power ise 238 dolardan (yaklaşık 1.278 TL) satılacak. Ancak yine de Motorola’nın ABD’deki fiyatlandırma planları şimdilik bilinmiyor.

Ayrıca Motorola’nın Moto G7 serisini ne zaman duyuracağı da bilinmiyor. Ancak Moto G6 serisinin geçtiğimiz yıl Mayıs ayında ortaya çıktığını hatırlayacak olursak, Moto G7 serisi için de birkaç ay daha beklememiz gerekebilir.