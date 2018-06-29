Motorola 2 Ağustos'ta Bombayı Patlatacak

Nisan ayında Moto G6 ve E5 telefonlarını duyuran Motorola, bu ayın başında ise Z3 Play modelini tanıtmıştı. Ancak şirket, bu yıl içerisinde daha fazla cihaz çıkarmak için 2 Ağustos'ta büyük bir duyuru yapmayı planlıyor.

Geçtiğimiz günlerde New York'ta Note 9'u duyuracağını açıklayan Samsung'un hemen arkasından Motorola da lansman düzenleyeceğini paylaştı. Kullanıcılara gönderilen davetiyede tarih olarak 2 Ağustos'u işaret eden ABD'li üreticinin lansmanda ne tanıtacağı bilinmiyorken, konuyla ilgili yalnızca birkaç iddia yer alıyor.

2 Ağustos Perşembe günü Chicago'da düzenlenecek lansman kapsamında 'büyük bir duyuru' ile kullanıcıları şaşırtmak isteyen Motorola bağlanma, indirme, görüntülü sohbet ve daha fazlası için yepyeni bir yol aradığını dile getirmişti. Yani tanıtılacak yeni cihazın hemen arkasında bunlara ilişkin duyurular da yapılabileceği öngörülüyor.

Şirketin, Android One kapsamında olacak Motorola One Power'ı tanıtıcağı düşünülüyorken maalesef tanıtım videosunda hiçbir detaya yer verilmemiş. Ancak üretici, 2 Ağustos Perşembe günü yeni ürünlerini tanıttığında sizlere aktarmaya çalışacağız, bizi takipte kalın.